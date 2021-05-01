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Кто хотел, тот и забивал. Ворскла - Динамо 1:5

Премьер-лига
(2 голосов)

А Супряга не хотел

Кто хотел, тот и забивал. Ворскла - Динамо 1:5

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)
Ворскла - Динамо 1:5
Голы: Владислав Кулач 24 (пен.) - Виталий Буяльский 6, Виталий Буяльский 15, Виталий Буяльский 32, Жерсон Родригес 65, Сидклей 84
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Наджиб Якубу (Павел Ребенок 46), Луизао, Оливье Тилль, Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Илья Крупский 75), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Вадим Сапай 46), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Даниил Кравчук 68), Пап-Альюн Ндиайе (Артем Челядин 46)
Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Николай Шапаренко, Виталий Миколенко (Сидклей 78), Александр Караваев, Жерсон Родригес (Клейтон 81), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 67), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 46), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Вадим Сапай 55, Руслан Степанюк 62 - Томаш Кендзёра 26

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (16)
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usovvictor (Kharkov)
01.05.2021 в 21:34
...все что хотел от Динамо - все в этой (особенно) игре получил - Спасибо и команде и "деду" (ему отдельно). Супряге не надо рожицы корчить - основная ошибка (уже как оберег), ... - не надо прятаться, надо выходить на мяч (подача Караваева), поэтому и нет результата. Для внутреннего Динамо готово, что до внешенего - посмотрим. С чемпионством "веселые ребята", с чемпионством Динамо!...
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2021 в 21:33
Воістину чемпіонський стиль Динамо, справжнього і беззаперечного лідера. Дякуємо, хлопці, за гру!
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+1
0
ВиктАн
01.05.2021 в 21:32
Динамо машина!!! Угадал Суркис с тренером, даже Гармаш не выпадает. КРАСАВЦЫ!
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
01.05.2021 в 21:33
згідний повністю,навіть якщо шахта найде хорошого тренера виграти у такого ДК буде ой як не просто,,,
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0
0
oleg dynamo (львівська)
01.05.2021 в 21:29
слідкував за Супрягою-реально ні одної корисної дії,повний "нуль",Що значить тренер,тепер ДК розкрилось,забігання ,стіночки,все що потрібно для розвитку атаки,особливо Буя все робить на 100%...так тримати..З перемогою ДК!
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+1
0
Зритель (Харьков)
01.05.2021 в 21:34
Стосовно Супряги - 100%. Схоже - хлопця все влаштовує і він не працює над собою.
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0
0
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Крестоносец (Полтава)
01.05.2021 в 21:29
С такой игрой в еврокубках делать нечего.
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+1
-1
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Siren05 (Мариуполь)
01.05.2021 в 21:27
Для чего ВАР, не понимаю. Пенальти и близко не было...
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.05.2021 в 21:32
Дали, значит был :)))(
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0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
01.05.2021 в 21:27
Прекрасна гра. І Десні допомогли.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
01.05.2021 в 21:27
Раскованная игра, игра в удовольствие. Видно, что Динамо просто наслаждалось игрой. А пенальти... та то такэ
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+1
0
Shadow (Киев)
01.05.2021 в 21:25
пеналь левый
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+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.05.2021 в 21:25
По чемпионски. Понравился подход ДК к этому матчу!! На одном дыхании!!)))
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 21:24
Молодці, чемпіонська гра, привіт Шеві від Буяльського...
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+3
0
avatar
Next-R (Киев)
01.05.2021 в 21:24
С победой!
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+2
0
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Next-R (Киев)
01.05.2021 в 21:24
Ну не смогли не сделать гадость, поставили ЛЕВЕЙШИЙ пенальти, что бы Кулача Цыганков не обогнал
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+4
-1


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