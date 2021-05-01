Кто хотел, тот и забивал. Ворскла - Динамо 1:5

...все что хотел от Динамо - все в этой (особенно) игре получил - Спасибо и команде и "деду" (ему отдельно). Супряге не надо рожицы корчить - основная ошибка (уже как оберег), ... - не надо прятаться, надо выходить на мяч (подача Караваева), поэтому и нет результата. Для внутреннего Динамо готово, что до внешенего - посмотрим. С чемпионством "веселые ребята", с чемпионством Динамо!...