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Кто хотел, тот и забивал. Ворскла - Динамо 1:5
А Супряга не хотел
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)
Ворскла - Динамо 1:5
Голы: Владислав Кулач 24 (пен.) - Виталий Буяльский 6, Виталий Буяльский 15, Виталий Буяльский 32, Жерсон Родригес 65, Сидклей 84
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Наджиб Якубу (Павел Ребенок 46), Луизао, Оливье Тилль, Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Илья Крупский 75), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Вадим Сапай 46), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Даниил Кравчук 68), Пап-Альюн Ндиайе (Артем Челядин 46)
Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Николай Шапаренко, Виталий Миколенко (Сидклей 78), Александр Караваев, Жерсон Родригес (Клейтон 81), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 67), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 46), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Вадим Сапай 55, Руслан Степанюк 62 - Томаш Кендзёра 26
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