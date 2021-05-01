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Не в мяч, а в ногу. Фол Хочолавы не был наказан назначением пенальти. Шахтер победил Днепр-1 минимально

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахтер - Днепр-1 2:1. Судейский анализ матча

Не в мяч, а в ногу. Фол Хочолавы не был наказан назначением пенальти. Шахтер победил Днепр-1 минимально

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1, но не обошлось без противоречивого решения бригады арбитров. Как отметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек, в районе 30-й минуты в ворота "горняков" нужно было назначать пенальти.

Основания были, ведь Давид Хочолава, пытаясь остановить проход Лукаса Тейлора, сыграл не в мяч, а в ногу соперника. Сергей Шебек говорит, что здесь однозначно нарушение правил, но арбитру Денису Шурману непросто было его идентифицировать из-за своей позиции на поле.

Шурману должен был помочь ассистент Семен Шлончак, ведь он находился в удобном положении и видел эпизод. Однако командного взаимодействия не произошло, не работала на матче система VAR, поэтому фол так и остался без внимания. "Шахтер" на тот момент выигрывал 1:0, и игра могла измениться. Кроме того, если бы арбитры не допустили ошибку, то, вероятно, не получил бы на той же минуте желтую карточку Лукас Тейлор за подкат в центре поля.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (10)
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Hanter44 (Baburka)
01.05.2021 в 22:58
Во позорные карманные "эксперды"Расчирикались.В ворота Динамо (как водится)пенальти не было,а в ворота Шахтера не назначили!
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+1
-3
kalimeras21 (Город)
01.05.2021 в 22:53
та по****х, как там типа журналист сказал про матч заря олимпик ? где вы были, когда 2-4 ворскле проигрывали..ну так вот, днепр не ной, где вы были когда дк проигрывали? когда с колосом 1-1 играли?
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0
-3
Karamba911 (Львів)
01.05.2021 в 22:46
Коментатор яро доказував, і наполягав, що Хочалава грав м'яч, в похожому епідході з жовтою для Тейлора розказував що ще трішечки можна б було і на червону розраховувати. Подвійні стандарти- завжди діють особливо для своїх , особливо для своїх на своїх каналах, і це не тільки у футболі, але люди все бачать!
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 22:22
Как сказал Каштру в соседней статье, они порешали за второе место, поэтому пенальти поставить не могли.
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+8
-1
kalimeras21 (Город)
01.05.2021 в 22:55
не порешали ,а решили вопрос ..решили вопрос победой...умей читать хотя бы , за мыслить я уж не говорю...а то ж патриот в ато и патриот на сайте- это разные понятия)))
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+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.05.2021 в 22:19
Карманные динамовские эксперты все о своем.про гол из офсайда не слова
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+1
-10
adidas77 (Cумы)
01.05.2021 в 22:23
Куда там всем до вашего кротовского карманного судейства!Позорники ржавые...Превратили УПЛ в базар лигу имени одного кротовского недоклуба! Правильным путём идёте бомжи, от вас отворачиваются последние болелщики, которые вам раньше симпатизировали!
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+9
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
01.05.2021 в 21:55
А як же!Тільки в ногу зіграв Хочолава!Він зіграв би в м'яч,якби грав не в Шахтарі.А так-тільки в ногу.Шебек-будьте справедливі ,хоча б перед собою.Подивіться ще раз епізод,та не грайте проти Шахтаря.Ще не було хоча б одного вашого коментаря на користь Шахтаря Ще раз-будьте об'єктивні і справедливі.
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+2
-8
adidas77 (Cумы)
01.05.2021 в 22:21
Посмотрите на реакцию людей на ваше враньё!И не позорьтесь!У всех есть глаза, и не думайте, что вы кроты самые умные!А кругом дураки! Рано или поздно вы кроты ответите за этот судейский беспредел, который в этом чемпионате достиг своего апогея!
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+8
-2
Hanter44 (Baburka)
01.05.2021 в 23:13
Так Шебеке и Ступору платят за то дерьмо,что они льют на неугодных.Вот если бы им платили за объективность,тогда бы и разговор другой мог быть
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0
-3


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