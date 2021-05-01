Не в мяч, а в ногу. Фол Хочолавы не был наказан назначением пенальти. Шахтер победил Днепр-1 минимально

В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Днепр-1" со счетом 2:1, но не обошлось без противоречивого решения бригады арбитров. Как отметил судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек, в районе 30-й минуты в ворота "горняков" нужно было назначать пенальти.

Основания были, ведь Давид Хочолава, пытаясь остановить проход Лукаса Тейлора, сыграл не в мяч, а в ногу соперника. Сергей Шебек говорит, что здесь однозначно нарушение правил, но арбитру Денису Шурману непросто было его идентифицировать из-за своей позиции на поле.

Шурману должен был помочь ассистент Семен Шлончак, ведь он находился в удобном положении и видел эпизод. Однако командного взаимодействия не произошло, не работала на матче система VAR, поэтому фол так и остался без внимания. "Шахтер" на тот момент выигрывал 1:0, и игра могла измениться. Кроме того, если бы арбитры не допустили ошибку, то, вероятно, не получил бы на той же минуте желтую карточку Лукас Тейлор за подкат в центре поля.