Десять голов за две игры от Киева. Ворскла - Динамо 1:5. Видео голов и обзор матча

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде разгромило полтавскую "Ворсклу" со счетом 5:1. Героем поединка стал полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский - хавбек столичной команды оформил хет-трик, который стал первым для него в игровой карьере. Подопечные Мирчи Луческу во второй игре подряд забивают пять голов. С итоговым результатом "Динамо" все уже ясно, а вот команда Юрия Максимова после этого тура имеет в своем активе 37 очков и продолжает борьбу за зону Лиги Европы.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Максим Чертоляс (Херсон)

Ворскла - Динамо 1:5

Голы: Владислав Кулач 24 (пен.) - Виталий Буяльский 6, Виталий Буяльский 15, Виталий Буяльский 32, Жерсон Родригес 65, Сидклей 84

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Наджиб Якубу (Павел Ребенок 46), Луизао, Оливье Тилль, Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Илья Крупский 75), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Вадим Сапай 46), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Даниил Кравчук 68), Пап-Альюн Ндиайе (Артем Челядин 46)

Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Николай Шапаренко, Виталий Миколенко (Сидклей 78), Александр Караваев, Жерсон Родригес (Клейтон 81), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 67), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 46), Томаш Кендзёра