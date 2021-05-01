Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Удовольствие - дать всем сыграть. Буяльский провел бесподобный матч
Наставник киевлян подвел итоги разгрома команды Максимова
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал
– Выигранная игра, показали хорошую физическую подготовку. Я очень хотел и команда доигрывать чемпионат с уважением ко всем. Попросил ребят сыграть последние 3 матча как мини-чемпионат – отнестись профессионально. Я очень доволен. Был рад возможности дать многим игрокам сыграть.
– Важно, чтобы игрок "Динамо" стал лучшим бомбардиром?
– Конечно, я бы хотел. Я – максималист, хочу чтобы забили больше всех, пропустили меньше всех. К сожалению, физическое состояние Цыганкова не лучшее – ему нужно 4-5 дней, но еще есть 2 встречи.
Если бы Буя (Буяльский) раньше проснулся, он бы включился в гонку бомбардиров. Сегодня он провел бесподобный матч (
Мы выступаем раскованно, потому что не довлеет очковая гонка. Играем на зрелище. Момент с пенальти? Не видел. Мне показалось, что был фол – это ошибка Забарного. Видно, что фол за пределами штрафной. Это уже не так важно, – рассказал Луческу.
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Шевченко довызвал Коноплянку в сборную Украины
- Зинченко в матче с Кристал Пэлас вышел на замену в центр поля
- Денисов: Со следующего сезона у Шахтера будет новый главный тренер
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО