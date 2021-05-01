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Луческу: Удовольствие - дать всем сыграть. Буяльский провел бесподобный матч

Премьер-лига
(7 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги разгрома команды Максимова

Луческу: Удовольствие - дать всем сыграть. Буяльский провел бесподобный матч

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал разгромную победу над полтавской "Ворсклой" в матче 24-го тура УПЛ.

– Выигранная игра, показали хорошую физическую подготовку. Я очень хотел и команда доигрывать чемпионат с уважением ко всем. Попросил ребят сыграть последние 3 матча как мини-чемпионат – отнестись профессионально. Я очень доволен. Был рад возможности дать многим игрокам сыграть.

– Важно, чтобы игрок "Динамо" стал лучшим бомбардиром?

– Конечно, я бы хотел. Я – максималист, хочу чтобы забили больше всех, пропустили меньше всех. К сожалению, физическое состояние Цыганкова не лучшее – ему нужно 4-5 дней, но еще есть 2 встречи.

Если бы Буя (Буяльский) раньше проснулся, он бы включился в гонку бомбардиров. Сегодня он провел бесподобный матч (Виталий оформил хет-трик – прим.). Отсутствие Цыганкова, Сидорчука и Андриевского не сказалось, дал Попову и де Пене отдохнуть. Удовольствие – дать всем сыграть.

Мы выступаем раскованно, потому что не довлеет очковая гонка. Играем на зрелище. Момент с пенальти? Не видел. Мне показалось, что был фол – это ошибка Забарного. Видно, что фол за пределами штрафной. Это уже не так важно, – рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
Тур Online

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Комментарии (8)
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nivroku (Odessa)
01.05.2021 в 23:33
Луческу респект!!!
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.05.2021 в 22:59
Шева має спустити свої схеми в унітаз. Через його схеми прос.рали матчі с фіннами і казахами. Я впевнений, що в цих матчах вихід Буя навіть на заміну допоміг би суттєво.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 23:05
Вихід сильного гравця на заміну інколи набагато ефективніше, ніж гра зі старту. Гасперіні це з Муріелем і Маліновським не раз доводив.
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+3
0
MIG-40 (Одесса)
01.05.2021 в 22:21
Теперь бы Супрягу растормошить!)))
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 22:49
Его лучше отпустить.
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.05.2021 в 22:53
На рахунок Супряги- не спішіть із висновками, в Луческу в Шахтарі дерев'яні на початку Брандао, Адріано, Гладкий, той же Селезньов загравали згодом і перетворювалися в нормальних напів. Супряга молодий. Луческу в нього вірить на відміну від того ж Русина. В Луческу чуйка є.
+2
0
MIG-40 (Одесса)
01.05.2021 в 22:19
Да! Почему Буяльского никто раньше не разбудил?)
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 22:15
Буяльський набирає чудову форму перед Євро.
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+2
0


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