Луческу: Удовольствие - дать всем сыграть. Буяльский провел бесподобный матч

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал разгромную победу над полтавской "Ворсклой" в матче 24-го тура УПЛ.

– Выигранная игра, показали хорошую физическую подготовку. Я очень хотел и команда доигрывать чемпионат с уважением ко всем. Попросил ребят сыграть последние 3 матча как мини-чемпионат – отнестись профессионально. Я очень доволен. Был рад возможности дать многим игрокам сыграть.

– Важно, чтобы игрок "Динамо" стал лучшим бомбардиром?

– Конечно, я бы хотел. Я – максималист, хочу чтобы забили больше всех, пропустили меньше всех. К сожалению, физическое состояние Цыганкова не лучшее – ему нужно 4-5 дней, но еще есть 2 встречи.

Если бы Буя (Буяльский) раньше проснулся, он бы включился в гонку бомбардиров. Сегодня он провел бесподобный матч ( Виталий оформил хет-трик – прим.). Отсутствие Цыганкова, Сидорчука и Андриевского не сказалось, дал Попову и де Пене отдохнуть. Удовольствие – дать всем сыграть.

Мы выступаем раскованно, потому что не довлеет очковая гонка. Играем на зрелище. Момент с пенальти? Не видел. Мне показалось, что был фол – это ошибка Забарного. Видно, что фол за пределами штрафной. Это уже не так важно, – рассказал Луческу.