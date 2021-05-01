Максимов: Допускали ошибки, которые другие могут простить, а Динамо не прощает

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги разгромного поражения от киевского "Динамо" в матче 24-го тура УПЛ.

- Выводы нужно делать не сейчас, сгоряча, а когда для этого будет время. Сейчас нам необходимо забыть эту игру с "Динамо" и готовиться к следующему туру, настраиваться на "Десну". Чем быстрее это произойдет – тем лучше.

- Что сказали ребятам после матча?

- Все бывает в жизни. Но пропускать пять мячей – это очень много. Мы допускали такие ошибки, которые другие команды могут простить, а "Динамо" не прощает. Любая ошибка приводит к завершению атаки и забитым голам в наши ворота.