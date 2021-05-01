Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Допускали ошибки, которые другие могут простить, а Динамо не прощает
Наставник полтавчан прокомментировал поражения от команды Луческу
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги
- Выводы нужно делать не сейчас, сгоряча, а когда для этого будет время. Сейчас нам необходимо забыть эту игру с "Динамо" и готовиться к следующему туру, настраиваться на "Десну". Чем быстрее это произойдет – тем лучше.
- Что сказали ребятам после матча?
- Все бывает в жизни. Но пропускать пять мячей – это очень много. Мы допускали такие ошибки, которые другие команды могут простить, а "Динамо" не прощает. Любая ошибка приводит к завершению атаки и забитым голам в наши ворота.
Популярное сейчас
- Буяльский в матче с Ворсклой оформил первый хет-трик в карьере. ВИДЕО
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Шевченко довызвал Коноплянку в сборную Украины
- Прости нас, Мирча! Статья-извинение перед лучшим тренером УПЛ
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Новости по теме
- 21:51 Украинские Максимов: Цитаишвили вряд ли сыграет против Динамо. Но это не ко мне вопрос
- 18:25 Украинские КДК рассмотрит высказывания Суркиса, Поворознюка, Кополовца, Кобина, Максимова и Каплуна
- 20:00 Украинские Максимов рассказал, чего он ожидает от зимних новичков команды - Тилля, Луизао и Цитаишвили