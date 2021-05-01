Пенальти в ворота Динамо не вписывается в логику футбола. Эксперт раскритиковал решение Копиевского

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар попытался объяснить природу назначенного в ворота "Динамо" пенальти в матче с "Ворсклой".

Конечно, оправдать решение Копиевского нельзя, ведь Илья Забарный не фолил. Пенальти надуманный. Однако эксперт акцентирует внимание на функционировании системы VAR. Копиевский сначала назначил пенальти без помощи видеоарбитра, но когда полтавчане уже готовились к пробитию, арбитр ВАР Николай Балакин настоял на пересмотре эпизода. Следовательно, не был согласен с решением арбитра в поле. Но Копиевский после просмотра своего решения не изменил. Это удивляет.

- Этот одиннадцатиметровый не вписывается в логику футбола. Как Забарный мог нарушать правила, если шел от мяча, а Степанюк просто наткнулся на его ногу?, - говорит Мирослав Иванович. - Копиевский, очевидно, не понимает сути борьбы. А все это потому, что этот арбитр, как и большинство представителей нашего судейского корпуса, не прошел школу футбола как игрок.

Добавим, что, несмотря на пропущенный гол, "Динамо" разгромило "Ворсклу" с крупным счетом (5:1).