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Караваев впервые в карьере оформил хет-трик из ассистов в одной игре
Александр отдал три голевые в матче против "Ворсклы"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В поединке 24-го тура УПЛ
Правый защитник "бело-синих" Александр Караваев записал в этой игре на свой счет три голевые передачи, ассистировав дважды Виталию Буяльскому и один раз Жерсону Родригешу.
Караваев впервые в своей карьере оформил хет-трик из ассистов в одном матче.
В текущем сезоне чемпионата Украины 28-летний Александр принял участие в 21 игре, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Голевые передачи Караваева в игре против "Ворсклы"
На 6-й минуте
На 15-й минуте
На 65-й минуте
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