Караваев впервые в карьере оформил хет-трик из ассистов в одной игре

В поединке 24-го тура УПЛ киевское "Динамо" в Полтаве разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1.

Правый защитник "бело-синих" Александр Караваев записал в этой игре на свой счет три голевые передачи, ассистировав дважды Виталию Буяльскому и один раз Жерсону Родригешу.

Караваев впервые в своей карьере оформил хет-трик из ассистов в одном матче.

В текущем сезоне чемпионата Украины 28-летний Александр принял участие в 21 игре, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Голевые передачи Караваева в игре против "Ворсклы"

На 6-й минуте

На 15-й минуте

На 65-й минуте