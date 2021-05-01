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Караваев впервые в карьере оформил хет-трик из ассистов в одной игре

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр отдал три голевые в матче против "Ворсклы"

Караваев впервые в карьере оформил хет-трик из ассистов в одной игре

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

В поединке 24-го тура УПЛ киевское "Динамо" в Полтаве разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1.

Правый защитник "бело-синих" Александр Караваев записал в этой игре на свой счет три голевые передачи, ассистировав дважды Виталию Буяльскому и один раз Жерсону Родригешу.

Караваев впервые в своей карьере оформил хет-трик из ассистов в одном матче.

В текущем сезоне чемпионата Украины 28-летний Александр принял участие в 21 игре, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Голевые передачи Караваева в игре против "Ворсклы"

На 6-й минуте

На 15-й минуте

На 65-й минуте

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2021 в 23:07
Караваєв останнім часом знайшов себе в підключеннях до атаки і ассистах.
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