Буяльский: Готов отдать три гола Цыганкову. Важно, чтобы игрок Динамо стал лучшим бомбардиром

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский подвел итоги разгромной победы над "Ворсклой" , а также прокомментировал свой хет-трик в этом поединке, который стал также первым для хавбека в карьере.

- Виталий, чем ты больше доволен: фантастическим футболом, который продемонстрировало "Динамо", или своим хет-триком?

- Больше доволен нашим футболом. Я не заморачиваюсь по поводу голов. Мне не важно, кто забивает. Главное, чтобы команда выигрывала, поэтому больше рад за команду. Но мне приятно. Первый хет-трик в карьере. Надеюсь, не последний.

- Почему ты оставил особенное празднование на третий гол? Знал, что оформишь хет-трик?

- Думал, что буду так праздновать, когда забью второй мяч, потом – третий. Был не уверен, что забью четвертый, поэтому решил отпраздновать на третьем.

- Откуда у команды такой настрой?

- Все идет от тренера и президента клуба. Когда мы стали чемпионами, главный тренер в раздевалке произнес хорошую речь. Но еще больше нас мотивировало то, чтобы не пришлось ехать обратно в автобусе и портить настроение, глядя друг на друга с расстроенными лицами на протяжении 4-х часов. Сработало все вместе.

- Можно сказать, что ты забил три мяча за Цыганкова, который отстает в бомбардирской гонке от Кулача?

- Готов отдать эти три гола Цыганкову. Главное, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Для меня это более важно, чем то, что я забил три мяча.

- А в принципе для команды важно, чтобы Цыганков стал лучшим бомбардиром УПЛ?

- Считаю, что для "Динамо" важно, чтобы его игрок стал лучшим бомбардиром. Но по состоянию здоровья Виктор сегодня не смог сыграть. Если бы он был, мы бы делали все, чтобы он забил.

- В последних турах бомбардирская гонка продолжится?

- Мы надеемся. Все зависит от здоровья Цыганкова.