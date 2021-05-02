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Караваев: Все думали, что мы расслабимся, но у нас есть тренер, который настраивает нас

Премьер-лига
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Игрок киевлян рассказал о вчерашнем матче против "Ворсклы"

Караваев: Все думали, что мы расслабимся, но у нас есть тренер, который настраивает нас

Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями после победы над "Ворсклой" в 24-м туре УПЛ (5:1):

"Все думали, что мы расслабимся после титула. Но у нас есть тренер, который настраивает нас. Настрой был сумасшедший, мы не выходили играть на ничью или расслабленные. Но мы уже чемпионы, и мы хотели показать классную игру.

Думаю, получилось, были хорошие моменты. Рад, что Буяльский хет-трик сделал. У меня трех тоже не было, два было мяча", - сказал Караваев.

Напомним, во вчерашнем матче Александр впервые в карьере сделал хет-трик с ассистов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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