Караваев: Все думали, что мы расслабимся, но у нас есть тренер, который настраивает нас

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями после победы над "Ворсклой" в 24-м туре УПЛ (5:1):

"Все думали, что мы расслабимся после титула. Но у нас есть тренер, который настраивает нас. Настрой был сумасшедший, мы не выходили играть на ничью или расслабленные. Но мы уже чемпионы, и мы хотели показать классную игру.

Думаю, получилось, были хорошие моменты. Рад, что Буяльский хет-трик сделал. У меня трех тоже не было, два было мяча", - сказал Караваев.