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Дентиньо: Шахтёр - лучшая команда в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок донецкой команды считает, что "Шахтер" - лучшая команда страны, даже потеряв чемпионство

Дентиньо: Шахтёр - лучшая команда в Украине

shakhtar.com

Новина українською

Игрок "Шахтера" Дентиньо, который в матче 24-го тура УПЛ с "Днепром-1" сыграл в линии нападения, прокомментировал результат игры против клуба Йовичевича:

– Переживаем достаточно непростой момент, но прекрасно знаем свои качества. Знаем, что "Шахтер" – лучшая команда в Украине. В этом году не все получилось так, как мы хотели. Счастлив, как я себя сегодня показал и как мы сыграли. Полностью отдавались игре, а я записал на свой счет гол и ассист – плоды усердной работы. Хочу все это посвятить партнерам по команде, своей семье, которая всегда со мной, тренерскому штабу и работникам клуба. Я очень счастлив!

– Было впечатление, что во время второго гола, если бы не было Тете, ты все равно бы догнал мяч и смог бы забить сам.
– Мы с Тете немного поговорили об этом. Он закричал мне оставить мяч, но я уже был готов пробивать. К счастью, я отыграл на него и он смог забить. Самое главное – победа "Шахтера", это важнее всего.

– Как вы сегодня поздравили Дарио Срну?
– Победой. Самое главное – подарить победу "Шахтера" и поздравить его лично. В первую очередь, подарок – это победа.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Днепр-1
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Источник:
ФК Шахтер

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