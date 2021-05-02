  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский обошел Максимова, Алиева и Гармаша в рейтинге бомбардиров Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский обошел Максимова, Алиева и Гармаша в рейтинге бомбардиров Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий поднялся на 20-е место

Буяльский обошел Максимова, Алиева и Гармаша в рейтинге бомбардиров Динамо

Новина українською

Матч против "Ворсклы" стал настоящим бенефисом для атакующего хавбека "Динамо" Виталия Буяльского. Выведя команду в статусе капитана команды, он еще в первом тайме оформил хет-трик. Это позволило новоиспеченному чемпиону победить полтавчан с общим счетом 1:5.

Благодаря "трюку со шляпой" Виталий существенно продвинулся в рейтинге бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины. Сейчас на его счету 26 результативных ударов. Он опередил таких легенд клуба как Юрий Максимов (23) и Александр Алиев (24), а также сравнялся с Александром Хацкевичем.

Сейчас у Буяльского на один гол больше, чем у Беньямина Вербичи и Дениса Гармаша, в которых по 25 забитых мячей.

Самым результативным в карьере Виталия был прошлый сезон, когда он забил девять голов. В текущем на его счету "всего" пять результативных ударов.

1. Сергей Ребров - 113 голов, 242 матче
....
15. Артем Беседин - 30 голов, 81 матч
16. Исмаэль Бангура - 28 голов, 46 матчей
17. Клебер - 28 голов, 74 матча
18. Флорин Чернат - 28 голов, 129 матчей
19. Александр Хацкевич - 26 голов, 135 матчей
20. Виталий Буяльский - 26 голов, 145 матчей
21. Денис Гармаш - 25 голов, 193 матчей
22. Дьемерси Мбокани - 25 голов, 54 матча
23. Беньямин Вербич - 25 голов, 70 матчей
24. Александр Алиев - 24 гола, 86 матчей
25. Юрий Максимов - 23 гола, 65 матчей

К слову, всего в матчах чемпионата Украины Буяльский забил 29 голов, ведь еще трижды он отличился, выступая на правах аренды за ужгородскую "Говерлу".

Напомним, ранее Виталий Буяльский был вызван Андреем Шевченко на подготовительный сбор национальной команды к Евро-2020. Мирча Луческу ранее заявлял, что Буяльский нуждается в операции на лодыжке, из-за чего может пропустить три месяца. Но Виталий, по его словам, предпочитает доиграть сезон до конца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Александр Алиев Виталий Буяльский Динамо (Киев) хет-трик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ФК Матусов (Черкаси)
02.05.2021 в 10:23
Вчасно підстригся в хорошого перукаря, от і на фарт
Ответить
0
0
avatar
genpet (Николаев)
02.05.2021 в 09:12
Голы забитые за Говерлу Буяльским не идут в зачет Клуба им О. Блохина, так как забиты в низшей лиге
Ответить
0
0
S_Shvets (Киев)
02.05.2021 в 10:27
Він забивав за Говерлу, коли вона виступала в УПЛ
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...