Буяльский обошел Максимова, Алиева и Гармаша в рейтинге бомбардиров Динамо

Матч против "Ворсклы" стал настоящим бенефисом для атакующего хавбека "Динамо" Виталия Буяльского. Выведя команду в статусе капитана команды, он еще в первом тайме оформил хет-трик. Это позволило новоиспеченному чемпиону победить полтавчан с общим счетом 1:5.

Благодаря "трюку со шляпой" Виталий существенно продвинулся в рейтинге бомбардиров "Динамо" в чемпионатах Украины. Сейчас на его счету 26 результативных ударов. Он опередил таких легенд клуба как Юрий Максимов (23) и Александр Алиев (24), а также сравнялся с Александром Хацкевичем.

Сейчас у Буяльского на один гол больше, чем у Беньямина Вербичи и Дениса Гармаша, в которых по 25 забитых мячей.

Самым результативным в карьере Виталия был прошлый сезон, когда он забил девять голов. В текущем на его счету "всего" пять результативных ударов.

1. Сергей Ребров - 113 голов, 242 матче

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15. Артем Беседин - 30 голов, 81 матч

16. Исмаэль Бангура - 28 голов, 46 матчей

17. Клебер - 28 голов, 74 матча

18. Флорин Чернат - 28 голов, 129 матчей

19. Александр Хацкевич - 26 голов, 135 матчей

20. Виталий Буяльский - 26 голов, 145 матчей

21. Денис Гармаш - 25 голов, 193 матчей

22. Дьемерси Мбокани - 25 голов, 54 матча

23. Беньямин Вербич - 25 голов, 70 матчей

24. Александр Алиев - 24 гола, 86 матчей

25. Юрий Максимов - 23 гола, 65 матчей

К слову, всего в матчах чемпионата Украины Буяльский забил 29 голов, ведь еще трижды он отличился, выступая на правах аренды за ужгородскую "Говерлу".

Напомним, ранее Виталий Буяльский был вызван Андреем Шевченко на подготовительный сбор национальной команды к Евро-2020. Мирча Луческу ранее заявлял, что Буяльский нуждается в операции на лодыжке, из-за чего может пропустить три месяца. Но Виталий, по его словам, предпочитает доиграть сезон до конца.