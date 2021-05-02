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Вукоевич: Луческу - Алекс Фергюсон с Восточной Европы

Премьер-лига
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Помощник тренера "Динамо" высоко оценивает работу румына

Вукоевич: Луческу - Алекс Фергюсон с Восточной Европы

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

После победы над "Ворсклой" в матче 24-го тура УПЛ, ассистент коуча киевского "Динамо" Огнен Вукоевич высказался о работе в тренерском штабе Луческу:

"Да, похоже, я не ошибся в выборе клуба. Для меня было важно, чтобы я находился в ежедневном футбольном ритме. И как я откажусь от работы с Мирчей Луческу, тренером мирового уровня?

С ним у меня есть редкая возможность поучиться. Это мои Оксфорд и Кембридж. Для этого я всю жизнь занимаюсь футболом. Самое главное, что в следующем году мы напрямую выйдем в Лигу чемпионов.

Луческу – это Алекс Фергюсон из Восточной Европы, он тренировал большие клубы и выигрывал все, что можно было выиграть. Работа с ним каждый день, разговоры о футболе и профессионализме меня очень увлекли.

За этот год несколько игроков, которых вы увидите на предстоящем Евро, прошли его систему тренировок. Это молодые игроки, которые уже являются основными и ключевыми игроками сборной Украины. Вспомните имена Цыганкова, Миколенко, Шапаренко, Забарный.

Луческу не строгий, но дисциплинированный. Его основной упор делается на развитие игры, и каждая деталь важна для него при подготовке и анализе матче. Все продумано до мелочей", – сказал Вукоевич.

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В статье: Огнен Вукоевич Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
vecernji.hr

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