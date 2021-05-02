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Заря - Минай. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 02.05.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Матч, который имеет важнейшее турнирное значение для обеих команд. "Минай" – последний в турнирной таблице, поэтому закарпатцам априори нужны очки. Независимо от имени соперника и контекста матча, "Минай" должен играть агрессивно.
"Заря" потеряла возможность приблизиться к "Шахтеру", однако на этом борьба не завершена. Ведь нужно защищать третье место от посягательств "Колоса" и "Ворсклы". Настроение у луганчан не лучшее после поражения от "Олимпика" в перенесенном матче 10-го тура, однако нужно переступить через себя и начать все с чистого листа
Матч 24-го тура состоится в Запорожье, на местной "Славутич Арене". Начало поединка – в воскресенье, второго мая 2021-го года, в 17:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.
В прямом эфире матч 24-го тура УПЛ "Заря" - "Минай" покажет телеканал УНИАН. Начало прямой трансляции – 16:55. Также поединок можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Смотрим прямо здесь.
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