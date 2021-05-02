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Рух - Александрия 2:1. Вылет почти не страшен

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне ужасно смотрелись до перерыва, но во втором тайме забили дважды

Рух - Александрия 2:1. Вылет почти не страшен

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Битье яиц - одна из главных традиций Пасхи, которая многим известна из детства. Правила достаточно просты - два человека держат в руках яйца, которые сваренные вкрутую, ударяют их друг о друга, намереваясь разбить чужое, не потеряв при этом своё. Эта традиция добралась и до футбола. Перед сегодняшней игрой, в которой "Рух" принимал "Александрию", капитаны команд, Максим Белый и Юрий Панькив, посоревновались в битье праздничных яиц. Победителем в этом состязании вышел капитан львовян. А теперь к делу.

Рух - Александрия 2:1. Вылет почти не страшен - изображение 1

"Александрия" физически была готова лучше своего соперника. Посреди недели, пока команда Шарана отдыхала, готовясь к 24-му туру, "Рух" встречался с ФК "Львовом", сыграв вничью 1:1. Иван Федык сделал ставку на дерби, в надежде добыть три очка, но задание было выполнено лишь на одну треть. Психологическое преимущество также было на стороне гостей, которые выше середины таблицы прыгнуть не сумеют, в то время, как над "желто-черными" все еще нависает угроза вылета, требующая набора очков.

В первой половине "Александрия" смотрелась интереснее и, что самое главное, целостнее. Видно, для того, чтобы начать играть в футбол, "горожанам" нужно было скинуть оковы турнирной борьбы, так как в двух последних турах они действительно радуют. 20 минут "горожане" классно пользовались свободными зонами в обороне львовян, благодаря чему и открыли счет в матче. Максим Третьяков завершил атаку, которую сам же и начал, сыграв на добивании после удара Шастала и сейва Бандуры. Стоит отметить, что "Александрия" не особо напрягалась, но даже на таком "расслабоне" сумела выйти вперед.

Рух - Александрия 2:1. Вылет почти не страшен - изображение 2

Иван Федык очень нервничал. Было видно, что молодой наставник недоволен действиями своих игроков, которые часто отдавали неточные передачи и не могли подолгу держать мяч. Отсюда и две замены еще в первом тайме, после которых на скамейку присели Кухарук и Карасюк. Под конец тайма львовяне забегали чуть активнее и даже смогли сравнять счет, правда гол Притулы был отменен из-за офсайда. Как показал повтор - решение бокового арбитра справедливое.

Что случилось с "Александрией" в перерыве мы, вероятно, никогда не узнаем. Просто констатируем факт - они перестали играть, пропустив два гола с интервалом в минуту. Сначала защита "горожан" не уследила за Притулой, который на ближней штанге замкнул прострел Бойчука. После этого Богдан к голевой передачи добавил еще точный удар, закончив атаку левым флангом ударом во вратарский угол. Второй гол останется на совести Панькива и Бондаренко. Интересно, что Валерий очень скоро покинул поле, уступив свое место Мельнику.

Больше голов в сегодняшнем матче не было. Провал на старте второго тайма пробудил "Александрию", после чего они создали два-три момента у ворот соперника, но Бандура справился с ударами Ковальца и Третьякова, не позволив "горожанам" счет сравнять. Многие после матча будут хвалить "Рух". И действительно есть за что, ведь после провального первого тайма, они вернулись во втором, сделали камбек и вырвали три очка. Все это было. Но сложилось впечатление, что самой "Александрии" победа была не нужна от слова совсем, ведь по-другому их провалы в обороне объяснить сложно.

Рух - Александрия 2:1. Вылет почти не страшен - изображение 3

Но "Рух" все это волновать не должно. Команда Федыка на шесть очков отрывается от последнего места и де-факто сохраняет место в элитном дивизионе.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Рух - ФК Александрия 2:1
Голы: Остап Притула 53, Богдан Бойчук 54 - Максим Третьяков 16
Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Богдан Бойчук, Максим Белый (Давид Зец 85), Милош Стаменкович, Андрей Борячук, Андрей Кухарук (Остап Притула 32), Роман Карасюк (Ярослав Мартынюк 32)
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Иван Калюжный 78), Денис Мирошниченко, Павел Пашаев (Богдан Мишенко 46), Дмитрий Шастал (Денис Устименко 58), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух (Тимур Стецков 67), Валерий Бондаренко (Александр Мельник 58), Каспарс Дубра
Предупреждение: Ярослав Мартынюк 38

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В статье: ФК Александрия Рух (Львов)
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Комментарии (14)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 16:14
Їх в перерві відп...ли.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
02.05.2021 в 15:56
интересно -сколько стоит такой матч ?
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+4
-5
фрілансер (Львів)
02.05.2021 в 16:08
Треба в Шарана спитати, скільки прописка в еліті тепер коштує! і кому продався ? казлам з тютюнової фабрики...
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+2
-4
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Prideman (Lviv)
02.05.2021 в 16:15
Ти писати навчися. Козлам пишеться через "О". Тобі теж ставка не зайшла?
+2
0
avatar
Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 16:23
Якщо ти знаєш кому Шаран продався, то навіщо кажеш, що треба запитати це в нього? Логіка залізна))) Я плачу...А може вас просто жаба давить, що прогнози не справдилися? Вас "прогнозистів" з Карпат багато таких. Ще зі стартом сезону розпиналися ледь не після кожного туру, що Львів і Рух вилетять, а воно бач, не зростається. Щось Ханаса давно не видно Варшавського. Передавай йому привіт)))
+3
-1
LAZ E183 (Рига)
02.05.2021 в 16:25
В пацієнта тоді була залізна логіка: вилітає одна команда, а хворий думає, що вилетять і Рух, і Львів одночасно. А зараз і поготів: Рух і Львів залишаються. А все сімейство Карпат існує в Другій Лізі і в аматорах, і судячи з відсутності коментарів на усіх гілках в новинах про них, воно мало кому цікаве.
+2
0
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Prideman (Lviv)
02.05.2021 в 16:13
Як вас таких багато, хворих на голову. Бо як тільки команда, яка нижче в таблиці виграє, то відразу : " О куплений матч" . Якщо маєш конкретні факти, що матч куплений, то озвуч їх. А те, що ти там собі думаєш, це лише твої припущення, не більше. Тримай їх при собі. Тобі що, ставка не зайшла?
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+2
-2
LAZ E183 (Рига)
02.05.2021 в 16:20
Вітаю з перемогою, сусіди! Дивився гру. Перший тайм слабше, в другому таймі могли забивати і третій м'яч. Олександрія відверто видихлася в другому таймі, майже нічого не показавши. Що мені кидається в очі, так це те, що тренер налагодив гру в захисті, і навіть Бандура помиляється в рази менше, ніж раніше. Його пластика в такому віці - це величезна заслуга тренера воротарів. Його слабке місце - це пенальті. Той 11-метровий, який він узяв в грі проти Динамо - перший відбитий за 12 років. Молоді гравці сподобалися. Федорчук старається, але він здає з віком, це помітно. Його манеру гри я впізнаю вже давно, і бачу, що здає. Дивно, чому не грає Абдухоліков? Травма, чи фізичні кондиції слабкі?
+3
0
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Prideman (Lviv)
02.05.2021 в 15:55
Можуть, коли дуже треба
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+3
-1
LAZ E183 (Рига)
02.05.2021 в 16:22
Так, коли треба, і захист не решето. Не вилетять, і вже добре. З чим сусідів і вітаю!
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+3
0
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Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 16:24
Приєднуюся. Я теж хочу, щоб у Львові було дві команди в УПЛ
+2
-1
sasha_lv (Львів)
02.05.2021 в 16:38
пес вже з двх аків сам з собою балакає...
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0
-2
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Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 16:44
Знаєш, йди проспися. Пересвяткував чи як? Я відповів ЛАЗУ з Риги і його не знаю. То як я можу сам із собою балакати. телепню? І Прайдмана теж не знаю, ми взагалі за різні команди вболіваємо, якщо до тебе це ще не дійшло.
+1
-1
sasha_lv (Львів)
02.05.2021 в 17:19
А з чого це ти узяв-шо пес-це про тебе? ))))))))
0
0


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