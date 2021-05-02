Дубинчак: Наверное, нам ещё не хватает уверенности в матчах против лидеров

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак прокомментировал выступление своей команды в проигранном матче против "Шахтера" (2:1):

"Наверное, где-то еще нам не хватает уверенности в матче против лидеров нашего футбола. Тут все решают детали, а за мельчайшие ошибки сразу наступает наказание. Возможно, мы еще недостаточно сыграны и мало подсказываем друг другу по ходу встречи. Впрочем, это всего лишь игра, и ничего нет страшного в том, что молодой парень ошибается. Такое может произойти с каждым.

Считаю, что если мы сохраним наш кадровый набор на следующий сезон, то у нас получится играть лучше с соперниками, подобными "Шахтеру".

У нас уже фактически нет задач в турнирной таблице до конца сезона. Мы попытались сыграть в прессинг, не отходили глубоко в оборону, и старались показывать себя с лучшей стороны. Но, когда играешь хорошо, и пропускаешь при этом какие-то курьезные голы, то это сразу бьет по психологии.

Где-то после 70-й минуты играть стало уже тяжеловато, а игра пошла как будто на качелях. Скорее всего да, где-то нам не хватило на уровне физической подготовки", — сказал защитник.