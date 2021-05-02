Рух - ФК Александрия 2:1. Обзор матча и видео голов

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Рух" дома обыграл "Александрию" со счетом 2:1. Первыми счет в поединке открыли подопечные Владимира Шарана - на 16-й минуте встречи забитым мячем отметился Максим Третьяков. В перерыве львовяне сумели настроиться и в начале второго тайма забили за две минуты два мяча.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Рух - ФК Александрия 2:1

Голы: Остап Притула 53, Богдан Бойчук 54 - Максим Третьяков 16

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Богдан Бойчук, Максим Белый (Давид Зец 85), Милош Стаменкович, Андрей Борячук, Андрей Кухарук (Остап Притула 32), Роман Карасюк (Ярослав Мартынюк 32)

ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Иван Калюжный 78), Денис Мирошниченко, Павел Пашаев (Богдан Мишенко 46), Дмитрий Шастал (Денис Устименко 58), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух (Тимур Стецков 67), Валерий Бондаренко (Александр Мельник 58), Каспарс Дубра