Федык: С заменами против Александрии мы не угадывали, а делали их целенаправленно

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал победу над "Александрией" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

– Хотел бы сказать, что в этот день футболисты должны праздновать с семьями, а не играть. Можно обойтись другими днями – понедельник, суббота, пятница. Футболисты тоже люди. Поздравляю всех с победой, футболисты – молодцы.

- Почему заменили двоих футболистов в первом тайме?

– У нас сейчас очень тяжелый календарь. Мало того, что уплотнили в интересах сборной весь чемпионат, так мы еще одну игру играли, вообще некогда отдыхать. Поэтому можно было только гадать, кто из опорных игроков, которые проделывают самый большой объем работы на поле, лучше готов. Мы, скажем так, не угадали. Нельзя сказать, что те футболисты, которых мы заменили, плохо сыграли. Просто нужно было немного добавить скорости в средине поля.

- Тем не менее вы угадали с заменами.

– С заменами мы не угадывали, а делали их целенаправленно. Мы знали, что и Мартынюк и Притула усилят игру в атаке.

- За счет чего удалось переломить ход встречи?

– За счет того, что мы в раздевалке внесли некоторые коррективы в игру. Считаю, то, что Пашаев не вышел на второй тайм, это тоже сыграло нам на руку.

- Можно сказать, что "Рух" теперь может вздохнуть с облегчением и смело смотреть в турнирную таблицу?

– Мы готовимся к каждой игре. В турнирную таблицу можно смотреть, а можно и не смотреть. Следующая игра с "Олимпиком" через 3 дня, будем готовиться.

- Можно говорить, что "Рух" выполнил задание?

– Можете говорить, мы пока не можем говорить, – рассказал Федык.