  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федык: С заменами против Александрии мы не угадывали, а делали их целенаправленно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федык: С заменами против Александрии мы не угадывали, а делали их целенаправленно

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник львовян подвел итоги победы над командой Шарана

Федык: С заменами против Александрии мы не угадывали, а делали их целенаправленно

Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал победу над "Александрией" в матче 24-го тура чемпионата Украины.

– Хотел бы сказать, что в этот день футболисты должны праздновать с семьями, а не играть. Можно обойтись другими днями – понедельник, суббота, пятница. Футболисты тоже люди. Поздравляю всех с победой, футболисты – молодцы.

- Почему заменили двоих футболистов в первом тайме?

– У нас сейчас очень тяжелый календарь. Мало того, что уплотнили в интересах сборной весь чемпионат, так мы еще одну игру играли, вообще некогда отдыхать. Поэтому можно было только гадать, кто из опорных игроков, которые проделывают самый большой объем работы на поле, лучше готов. Мы, скажем так, не угадали. Нельзя сказать, что те футболисты, которых мы заменили, плохо сыграли. Просто нужно было немного добавить скорости в средине поля.

- Тем не менее вы угадали с заменами.

– С заменами мы не угадывали, а делали их целенаправленно. Мы знали, что и Мартынюк и Притула усилят игру в атаке.

- За счет чего удалось переломить ход встречи?

– За счет того, что мы в раздевалке внесли некоторые коррективы в игру. Считаю, то, что Пашаев не вышел на второй тайм, это тоже сыграло нам на руку.

- Можно сказать, что "Рух" теперь может вздохнуть с облегчением и смело смотреть в турнирную таблицу?

– Мы готовимся к каждой игре. В турнирную таблицу можно смотреть, а можно и не смотреть. Следующая игра с "Олимпиком" через 3 дня, будем готовиться.

- Можно говорить, что "Рух" выполнил задание?

– Можете говорить, мы пока не можем говорить, – рассказал Федык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Рух (Львов) Иван Федык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...