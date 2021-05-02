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Ярко. Красиво. Драматично. Мариуполь - Львов 1:2
Праздник футбола в Мариуполе, но с хэппи эндом для львовян
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Максим Чос (Киев)
ФК Мариуполь - ФК Львов 1:2
Голы: Дмитрий Топалов 31 - Дмитрий Семенив 33, Энес Махмутович 90
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков (Марк Мампасси 75), Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Олег Очеретько 46), Артём Бондаренко (Кирилл Меличенко 73), Вячеслав Танковский (Максим Чех 55), Даниил Сагуткин, Александр Драмбаев (Петр Стасюк 46), Андрей Кулаков, Игорь Кирюханцев
ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Назарий Ныч 63), Ренан (Иван Брикнер 63), Александр Романчук, Энес Махмутович, Фране Чирьяк, Андрей Бусько (Рафаэль Сабино 89), Артур Ременяк, Максим Грисьо, Дмитрий Семенив (Донатас Казлаускас 70)
Предупреждения: Алексей Быков 36, Даниил Сагуткин 71 - Энес Махмутович 45, Александр Романчук 72
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