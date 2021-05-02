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Премьер-лига

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Ярко. Красиво. Драматично. Мариуполь - Львов 1:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Праздник футбола в Мариуполе, но с хэппи эндом для львовян

Ярко. Красиво. Драматично. Мариуполь - Львов 1:2

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Максим Чос (Киев)
ФК Мариуполь - ФК Львов 1:2
Голы: Дмитрий Топалов 31 - Дмитрий Семенив 33, Энес Махмутович 90
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков (Марк Мампасси 75), Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Олег Очеретько 46), Артём Бондаренко (Кирилл Меличенко 73), Вячеслав Танковский (Максим Чех 55), Даниил Сагуткин, Александр Драмбаев (Петр Стасюк 46), Андрей Кулаков, Игорь Кирюханцев
ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Назарий Ныч 63), Ренан (Иван Брикнер 63), Александр Романчук, Энес Махмутович, Фране Чирьяк, Андрей Бусько (Рафаэль Сабино 89), Артур Ременяк, Максим Грисьо, Дмитрий Семенив (Донатас Казлаускас 70)
Предупреждения: Алексей Быков 36, Даниил Сагуткин 71 - Энес Махмутович 45, Александр Романчук 72

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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Комментарии (20)
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аалекс ( Крым)
02.05.2021 в 19:35
Игра хорошо смотрелась, Львову чуть больше повезло. Спасибо командам, бились до конца за результат.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
02.05.2021 в 19:27
Анатолій Безсмертний це серйозно. Дуже серйозно. Вольова перемога з таким календарем — респект.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
02.05.2021 в 19:23
Будущий лидер второй лиги проиграл команде высшей...
Ответить
+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 19:24
першої ліги...
Ответить
0
0
Serhio79 (Kyiv)
02.05.2021 в 19:10
Гарну форму львів'яни набрали, є всі шанси в топ-10 цей сезон завершити. Головне, цей і склад і на наступний сезон зберегти. Чи керівництво клубу поставить прибуток і від продажу гравців вище майбутніх результатів?А взагалі, цікаві розклади на наступний сезон вимальовуються: обидві львівські колективи на наступний сезон в УПЛ залишаються, рівненський Верес теж однозначно підіймається. Ех, якби ще й Минай залишився та Волинь піднялася б , було б аж 4 команди із Західної України, а данєцкій Олімпік з його неадекватним граючим презедентгм вилетів би в першу лігу, було б взагалі ідеально...
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+4
-3
avatar
Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 19:12
Після сьогоднішньої поразки ще Маріуполь може вилетіти запросто. В плані їх останніх результатів і гри, це цілком реальний варіант.
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+3
0
Dr. House (Поділля)
02.05.2021 в 19:16
Маріуполь вилетіти запросто аж ніяк не може. В Минаю -4 і гра з ШД в наступному турі.
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 19:20
Чисто теоретично може...
0
0
LAZ E183 (Рига)
02.05.2021 в 19:26
Думаю, вилетить Минай. Відсотків 90%.
0
0
LAZ E183 (Рига)
02.05.2021 в 19:24
Вже давно пора боротися за вищі місця.
Ответить
+1
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
02.05.2021 в 19:10
Львів - Молодці! Б'ються, мають свій стиль, приємно дивитися! Так тримати ! Фани теж молодці, їх підтримку було чути аж у Львові)). Окремий респект великий - тренеру, дуже крутий і серйозний дядько)
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+6
-1
Bruce2017 (Philadelphia)
02.05.2021 в 19:06
Основа для слідуючого сезону вже набуває хороший почерк. Підсилення в міжсезоння, і повинні не один раз відчувати смак перемог, а можливо і в Европі.
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+2
0
kanoist (мариуполь)
02.05.2021 в 19:04
Это ппц!!! Это что за цирк устроил (арбитр) мьдя наш укр футбол в полной попе,я думаю кому это надо- поймут!!!
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+2
-3
avatar
Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 19:07
А що не так? 2 гол чистий...там руки не було...чистий відскок...Кулаков симулював явно...падав ще до того як був контакт...якщо він взагалі був..той контакт
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 19:09
В Ахмєтова з трудом вистачає грошей Шахтар на друге місце тягнути, а тут ще ви рознились.
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+6
-2
LAZ E183 (Рига)
02.05.2021 в 19:27
Другий гол ФК Львова абсолютно чистий.
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+1
-1
avatar
Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 19:01
Команда в останніх матчах виглядає солідно. Жаль, що раніше так не грали. Але буде наступний сезон. Це вже добре.
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+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 19:01
Вітаю львів'ян з перемогою над донецької повією.
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+8
-2
avatar
Drovko (Lviv)
02.05.2021 в 19:03
Дякуємо...бажаю в свою чергу Поділлю вийти в 1 лігу.
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 19:07
В нас футбольний кримінал не в тих масштабах.
+1
-1


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