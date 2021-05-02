УПЛ. Заря - Минай 1:0. Выстраданный успех с оттенком бронзы

Победа "Зари" де-факто обеспечивала луганчанам третье место в УПЛ и участие в Лиге Европы. "Минай" в случае набора трех очков шел бы с последнего места турнирной таблицы, существенно улучшая свои шансы на спасение. Поэтому турнирный вес этого поединка был весьма высок. Мотивированными были обе стороны.

Поэтому первый тайм отчетного матча удивил – неторопливый темп, индивидуальные ошибки игроков обеих команд, мало ударов по плоскости ворот. "Заря" вышла в боевом составе, за исключением вратарской позиции, где играл не Васил (дисквалификация) и не Шевченко (не в заявке), а Мацапура. "Минаю" не могли помочь Шиндер, Кожанов и Нуриев, поэтому отсутствие в основе Артема Милевского не читалась. Остались на скамейке запасных также Сакив и Бойко, поэтому можно говорить о попытке тренерского штаба "Миная" преподнести сопернику сюрприз.

"Минай" действительно выглядел на поле неплохо. Да, с ошибками, да, без скорости, но "Заря" опустилась на этот же уровень. Поэтому первый тайм прошел именно по сценарию закарпатцев. Удар Малепе заставил Мацапуру делать сейв, а вот Пыняшко запустил мяч над перекладиной. Но отмечаем сам факт активности закарпатцев... Иногда "Зари" приходилось играть на контратаках.

В ходе одной из таких отличный шанс отличиться имел Аллахьяр, однако иранец на ближней штанге не замкнул прострел Кабаева (Попович грамотно сократил угол обстрела). В конце 45-минутки стрелял Фаворов. Неплохо, но мало. Мало было аргументов от претендента на третье место.

Второй тайм "Минай" и подавно начал ударно – Уго Огбонная едва не "прошил" перчатки Мацапуры, а потом еще и Малепе старался сыграть на добивании. Удар Юрченко на этом фоне выглядел как-то несолидно. Да и на удар Багайоко ответа не было.

Лишь позже "Заря" взорвалась моментом Гладкого, который сильным ударом не попал в ближний угол. Но "Минай" атаковал острее – с этим фактом должны смириться болельщики "Зари". Удар Ткачука со штрафного вполне мог стать голевым, да и добивание от Угочукву и Малепе не были бесперспективными. Пошла игра на встречных курсах – это радовало (ведь интересно, когда аутсайдер бьется на одном уровне с претендентом на награды). "Заря" поддержала темп ударом Гладкого, который был заблокирован. Такая же участь постигла и добивание в исполнении Александра.

В конце матча "Минай" немного сбавил темп – и это было роковой ошибкой. Хотя, скорее всего, закарпатцы просто устали, поэтому обвинять команду Цымбала в самоуспокоении не стоит. "Заря", владеющая более искусными игроками, воспользовалась шансом и забила победный гол усилиями Кочергина – точный удар низом из пределов штрафной зоны после обширного наступления.

Этот результат еще на шаг приблизил "Минай" к Первой лиги. А "Зарю" вплотную приблизил к итоговой третьей строчке. Теперь, чтобы не стать бронзовыми, луганчане должны проиграть два последних матча, а "Колос" должен выиграть все свои игры. Также результат отчетного матча гарантирует пятому месту УПЛ выход на международную арену.

Важный результат. Но с разным оттенком для каждого.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

"Заря" - ФК "Минай" 1:0

Гол: Владислав Кочергин 81

"Заря": Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Дмитрий Иванисеня 77), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Шахаб Захеди 83)

ФК "Минай": Андрей Попович, Александр Петрусенко, Репо Малепе, Василий Пыняшко (Виталий Бойко 57), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Рустам Ахмедзаде (Угочукву Огбонная 46), Сиака Багайоко, Алексей Хахлев (Даниил Кныш 79), Мислав Матич, Максим Лопырёнок

Предупреждения: Александр Гладкий 1, Денис Фаворов 20, Егор Назарина 49, Аллахяр 63, Владислав Кабаев 77 - Василий Пыняшко 43, Александр Петрусенко 71, Андрей Ткачук 87, Даниил Кныш 90+3