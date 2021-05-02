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УПЛ. Заря - Минай 1:0. Выстраданный успех с оттенком бронзы

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай заслуживал не проиграть этот матч

УПЛ. Заря - Минай 1:0. Выстраданный успех с оттенком бронзы

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа "Зари" де-факто обеспечивала луганчанам третье место в УПЛ и участие в Лиге Европы. "Минай" в случае набора трех очков шел бы с последнего места турнирной таблицы, существенно улучшая свои шансы на спасение. Поэтому турнирный вес этого поединка был весьма высок. Мотивированными были обе стороны.

Поэтому первый тайм отчетного матча удивил – неторопливый темп, индивидуальные ошибки игроков обеих команд, мало ударов по плоскости ворот. "Заря" вышла в боевом составе, за исключением вратарской позиции, где играл не Васил (дисквалификация) и не Шевченко (не в заявке), а Мацапура. "Минаю" не могли помочь Шиндер, Кожанов и Нуриев, поэтому отсутствие в основе Артема Милевского не читалась. Остались на скамейке запасных также Сакив и Бойко, поэтому можно говорить о попытке тренерского штаба "Миная" преподнести сопернику сюрприз.

"Минай" действительно выглядел на поле неплохо. Да, с ошибками, да, без скорости, но "Заря" опустилась на этот же уровень. Поэтому первый тайм прошел именно по сценарию закарпатцев. Удар Малепе заставил Мацапуру делать сейв, а вот Пыняшко запустил мяч над перекладиной. Но отмечаем сам факт активности закарпатцев... Иногда "Зари" приходилось играть на контратаках.

В ходе одной из таких отличный шанс отличиться имел Аллахьяр, однако иранец на ближней штанге не замкнул прострел Кабаева (Попович грамотно сократил угол обстрела). В конце 45-минутки стрелял Фаворов. Неплохо, но мало. Мало было аргументов от претендента на третье место.

Второй тайм "Минай" и подавно начал ударно – Уго Огбонная едва не "прошил" перчатки Мацапуры, а потом еще и Малепе старался сыграть на добивании. Удар Юрченко на этом фоне выглядел как-то несолидно. Да и на удар Багайоко ответа не было.

Лишь позже "Заря" взорвалась моментом Гладкого, который сильным ударом не попал в ближний угол. Но "Минай" атаковал острее – с этим фактом должны смириться болельщики "Зари". Удар Ткачука со штрафного вполне мог стать голевым, да и добивание от Угочукву и Малепе не были бесперспективными. Пошла игра на встречных курсах – это радовало (ведь интересно, когда аутсайдер бьется на одном уровне с претендентом на награды). "Заря" поддержала темп ударом Гладкого, который был заблокирован. Такая же участь постигла и добивание в исполнении Александра.

В конце матча "Минай" немного сбавил темп – и это было роковой ошибкой. Хотя, скорее всего, закарпатцы просто устали, поэтому обвинять команду Цымбала в самоуспокоении не стоит. "Заря", владеющая более искусными игроками, воспользовалась шансом и забила победный гол усилиями Кочергина – точный удар низом из пределов штрафной зоны после обширного наступления.

Этот результат еще на шаг приблизил "Минай" к Первой лиги. А "Зарю" вплотную приблизил к итоговой третьей строчке. Теперь, чтобы не стать бронзовыми, луганчане должны проиграть два последних матча, а "Колос" должен выиграть все свои игры. Также результат отчетного матча гарантирует пятому месту УПЛ выход на международную арену.

Важный результат. Но с разным оттенком для каждого.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
"Заря" - ФК "Минай" 1:0
Гол: Владислав Кочергин 81

"Заря": Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Дмитрий Иванисеня 77), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Шахаб Захеди 83)

ФК "Минай": Андрей Попович, Александр Петрусенко, Репо Малепе, Василий Пыняшко (Виталий Бойко 57), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Рустам Ахмедзаде (Угочукву Огбонная 46), Сиака Багайоко, Алексей Хахлев (Даниил Кныш 79), Мислав Матич, Максим Лопырёнок

Предупреждения: Александр Гладкий 1, Денис Фаворов 20, Егор Назарина 49, Аллахяр 63, Владислав Кабаев 77 - Василий Пыняшко 43, Александр Петрусенко 71, Андрей Ткачук 87, Даниил Кныш 90+3

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
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Комментарии (18)
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Саня Лиман (Днепр)
02.05.2021 в 19:32
Чем.,где борются 2 еоман
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0
unnamed (Cape May)
02.05.2021 в 19:29
Есть одна тема, которую все спортивные комментаторы на ТВ и журналисты частенько упоминают. Сводится она к тому, что наш чемпионат насыщен контактной борьбой и беговой работой. Я это так понимаю - футболисты научились много бегать и ходить в тренажерный зал - а играть в пас и забивать голы - это прийдет, может быть? А за чемпионство почему-то борятся команды, которые пытаются играть в пас и какой-то осмысленный футбол. Из этого следует, что остальные команды не построены доя борьбы за высокие места, а только для набора очков там и здесь. Вот такая каша варится.
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0
0
аалекс ( Крым)
02.05.2021 в 19:28
Скукота, а не футбол. Впечатление, что ни Заре ни Минаю ничего уже не нужно.
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0
0
unnamed (Cape May)
02.05.2021 в 19:02
Стандартное выражение «трудный матч» нужно переводить на язык нормальных людей как «унылое катание мяча и бестолковая игра на отбой». То, что было показано «командами» сегодня на поле вообще нельзя назвать футболом. Такого гнетущего впечатления от игры давно не было. Зачем вообще нужен ЧУкр в формате «два круга» с такими командами как Минай? В прошлом году при разделении на группы все игры смотрелись лучше. А в этом году качество и зрелищность футбола пробили дно. Нет у нас сейчас в стране 14-16 команд уровня УПЛ. Это надо признать и вернуться к формату «4 круга и разделение на группы». Пока экономика не улучшится - будем наблюдать легионеров уровня Маембе и прочих типов, которые вообще не имеют квалификации. Это позор. Где Цыганик, который заявлял, что нужен чемпионат в два круга. Заставьте его смотреть вот такой «футбол» и спросите еще раз, зачем это все нужно.
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+4
-4
karpatyukr (Львів)
02.05.2021 в 19:14
А може зробити чемпіонат для двох команд і буде для тебе кожного тижня супер матч. А ще кубок відразу фінал ДК-ЩД. І назвемо той чемп Премєр лігою, а вища ліга буде змагатися за бронзу і виліт.
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+1
-1
unnamed (Cape May)
02.05.2021 в 19:19
Формат чемпионата в четыре круга, но с меньшим количеством команд был более интересным. Нет у нас сейчас в стране 14-16 команд мастеров уровня высшей лиги тех же 90х годов. И не будет, пока не улучшится экономика страны в целом. Если есть желание смотреть футбол команд уровня Миная - пожалуйста, есть Первая лига. Там вот так все приблизительно и играется.
+1
-2
дедушка (Сумы)
02.05.2021 в 19:19
100%согласен.Это не футбол,это жалкое подобие.поначалу подумалось договорняк,.
Ответить
+1
-2
unnamed (Cape May)
02.05.2021 в 19:22
Да, это было тяжело смотреть. Уставшие футболисты Зари еле-еле ноги передвигали, а Минай просто не команда уровня высшей лиги. Полное уныние :-(
+1
-1
karpatyukr (Львів)
02.05.2021 в 19:25
А подивитися в таблицю тяжко? Всі хто нижче першої шістки майже на одному рівні. То може зробити чемп тільки з тої шістки?
0
0
unnamed (Cape May)
02.05.2021 в 19:34
Так у нас был в прошлом сезоне чемпионат, разделенный на две группы по шесть команд по результатам первых двух кругов. Шесть первых мест продолжили соревнование между собой, а шесть следующих - между собой. И тот чемпионат было гораздо интереснее смотреть. И ничего не значащих игр в нем почти не было.
0
0
KDK2020 (Киев)
02.05.2021 в 19:37
Ты видел уровень команд 90-х??? Из-под стола выглядывал? Уровень тогда был даже более примитивный. В высшей лиге играли всякие Зирки-НИБАСы, Темпы, Нивы, Буковины и проч. Смотреть было не на что. Сейчас любой ПФК Львов или Минай сильнее команд из 90-х. А то, что какие-то игры становятся проходными - так это и в чемпионатах ведущих стран бывает, тем более, когда вопросы по этим командам сняты в последних турах, а не в середине турнира.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
02.05.2021 в 19:01
Блеклой игрой ЗАРЯ вырвала победу- фаворов-это что то- ничего абсолютно. Цвек-? и тот же кочергин-хоть и забил гол НО это что то ГЛАДКИЙ -с десяти моментов может один гол забить -сегодня было три-аллахяр как всегда на высоте. кабаеева сегодян да ив последних турах просто игра не идет. вот КАК ТО ТАК
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0
0
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simargl (Чернигов)
02.05.2021 в 18:57
Минай не дотерпел... интриги вверху стало меньше.
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+1
0
unnamed (Cape May)
02.05.2021 в 19:07
У меня складывается впечатление, что в ЧУкре вообще большая часть команд играет в «нужно потерпеть», а не в футбол. Это унылое «мачекатание» с форматом чемпа в два круга - кому вообще его интересно смотреть? Я понимаю ДК и ШД выгодно играть меньше матчей - не так мешает еврокубки играть. Но с точки зрителей - ЧУкр пробил дно по качеству игры.
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+3
-2
karpatyukr (Львів)
02.05.2021 в 19:19
Майже всім цікаівший двоколовий формат крім пачітатєлєй вєлікаго клуба, і то не всім.
+1
-1
KDK2020 (Киев)
02.05.2021 в 19:28
Иди смотри РоПЛу или ЧРосу и не играй х. по нашему пианино.
0
0
Виктор Валерьевич (Луганск)
02.05.2021 в 18:53
Выдохлась Зорька, игроки еле ноги волочут. Чувствую, в финале КУ будет влет конкретный, с учётом графика УПЛ и бешеной формы Динамо.
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+3
0
avatar
Viktor Ivanjvich
02.05.2021 в 18:58
6 игр за две недели- и ещё три за 1.5--- а ротировать НЕКЕМ-
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+4
0


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