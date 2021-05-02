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ФК Мариуполь - ФК Львов 1:2. Обзор матча и видео голов
Победа подопечных Бессмертного
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Украины "Львов" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 2:1. Первыми в поединке открыли счет "моряки", благодаря забитому мячу Топалова на 31-й минуте встречи. Спустя буквально две минуты форвард "львов" Дмитрий Семенив сравнял счет, а в самой концовке встречи люксембургский центральный защитник Энес Махмутович принес гостям победу.
Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Максим Чос (Киев)
Голы: Дмитрий Топалов 31 - Дмитрий Семенив 33, Энес Махмутович 90
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков (Марк Мампасси 75), Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Олег Очеретько 46), Артём Бондаренко (Кирилл Меличенко 73), Вячеслав Танковский (Максим Чех 55), Даниил Сагуткин, Александр Драмбаев (Петр Стасюк 46), Андрей Кулаков, Игорь Кирюханцев
ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Назарий Ныч 63), Ренан (Иван Брикнер 63), Александр Романчук, Энес Махмутович, Фране Чирьяк, Андрей Бусько (Рафаэль Сабино 89), Артур Ременяк, Максим Грисьо, Дмитрий Семенив (Донатас Казлаускас 70)
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