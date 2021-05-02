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Пятое место турнирной таблицы УПЛ гарантированно даст право сыграть в еврокубках
Колос, Десна или Ворскла - кто-то один будет лишним
Анатолій Спиця
До сих пор существовала возможность, что пятая команда чемпионата Украины не попадет в еврокубки. Это произошло бы при условии, если бы финал Кубка Украины выиграла "Заря", а в УПЛ она финишировала бы ниже пятого места.
Но сегодняшняя победа над "Минаем" (1:0), а также потери очков конкурентами в 24-м туре, гарантируют "Зари" минимум четвертое место. Это означает, что пятая команда УПЛ сыграет в Лиге конференций независимо от того, кто выиграет финал Кубка Украины ("Динамо" - "Заря").
Вместе с пятым местом, в Лиге конференций, скорее всего, сыграет обладатель четвертого места УПЛ. Единственный аргумент против – это если "Заря" выиграет Кубок Украины и финиширует четвертой в УПЛ. Тогда в Лиге конференций сыграет и бронзовый призер чемпионата Украины.
Следовательно, от Украины сейчас определились три из пяти участников следующих еврокубков:
- "Динамо" (Лига чемпионов);
- "Шахтер" (Лига чемпионов или Лига Европы);
- "Заря" (Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций).
Еще на два места претендуют "Колос" (Лига Европы или Лига конференций), "Десна" (Лига конференций), "Ворскла" (Лига конференций).
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