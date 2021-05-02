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Заря - ФК Минай 1:0. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа подопечных Скрипника
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
В рамках 24-го тура чемпионата Украины "Заря" минимально обыграла "Минай". Единственный мяч в матче забил хавбек луганчан Владислав Кочергин в концовке встречи - полузащитник хозяев поля отметился голом на 81-й минуте. После этого тура подопечные Виктора Скрипника занимают 3-ю позицию в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Николая Цымбала имеет в своем активе 18 очков и расположилась на последнем месте.
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Гол: Владислав Кочергин 81
"Заря": Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Дмитрий Иванисеня 77), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Шахаб Захеди 83)
ФК "Минай": Андрей Попович, Александр Петрусенко, Репо Малепе, Василий Пыняшко (Виталий Бойко 57), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Рустам Ахмедзаде (Угочукву Огбонная 46), Сиака Багайоко, Алексей Хахлев (Даниил Кныш 79), Мислав Матич, Максим Лопырёнок
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