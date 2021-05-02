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Шаран: Если посмотреть игру с Рухом и сказать, что мы проиграем - я бы никогда не поверил

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Александрии" прокомментировал поражения от львовян

Шаран: Если посмотреть игру с Рухом и сказать, что мы проиграем - я бы никогда не поверил

Footballua.tv / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги поражения от "Руха" в матче 24-го тура УПЛ.

"После этого матча что-то говорить очень сложно, потому что настраивались только на победу. Я был уверен в ребятах, что они отработают на сто процентов, потому что настроение после Шахтера было очень хорошее.

В первом тайме мы очень были довольны нашей игрой. Ребята выполняли все то, что от них требовалось. Мы хорошо комбинировали, создали несколько моментов, а один реализовали. Потом мы увидели замены соперника. Попытались донести до футболистов в раздевалке, что нужно сыграть немного проще, потому что команда начала нас прессинговать. К сожалению, мы этого не увидели.

Если посмотреть полностью игру и сказать, что мы проиграем этот матч, то я бы никогда в жизни не поверил. Мы могли сравнять счет, могли больше забить. Но грубые ошибки в обороне говорят о том, что мы были слишком уверенны в себе. На Пасху, сколько бы мы не играли, еще ни одной встречи не выиграли. Но это все игровая дисциплина. После матча с Шахтером у нас все было нормально. В тренировочном процессе все было нормально. Ребята — профессионалы. Но основная причина — некоторые футболисты поверили в себя, что могут без силовой борьбы и вдохновения победить Рух", - рассказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
02.05.2021 в 21:07
На таке велике свято ігри не потрібно ставити, всі святкують, чим футболісти гірші?
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