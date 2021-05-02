Много испытаний. Эксперт дал оценку судейским решениям в матче Мариуполь - Львов

Матч 24-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Львовом" получился насыщенным сложными для арбитража моментами. Действия арбитра в поле Ярослава Козика анализирует судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Сразу хочу сказать, что была допущена ошибка по распределению системы ВАР. В матче "Заря" - "Минай" она была не нужна, ведь здесь соревновались соперники из разных полюсов таблицы, одна из команд является откровенным аутсайдером УПЛ. А вот "Мариуполь" и "Львов" – боевитые и примерно равные по возможностям команды. Здесь система видеоповторов была значительно нужнее, - взял слово Мирослав Иванович. - Сидя в Италии, нелегко руководить украинским арбитражем. Тяжелых для арбитража моментов из этого матча хватило бы на несколько поединков, - продолжает Ступар. - Козик старался отсудить на высоком уровне, но, возможно, немного не учел настрой команд на матч. Ведь уже на пятой минуте Кулаков прыгнул Довгому в ноги с риском нанести сопернику травму. Хорошо, что Довгий был в безопорной фазе и избежал травмы. Козик предупредил Кулакова устно, хотя стоило показать желтую карточку. Это послужило бы уроком для всех участников игры.

Самые интересные события происходили во втором тайме. Мирослав Ступар говорит:

- В начале второго тайма "Мариуполь" забил гол, но Очеретько едва не "обнимал" голкипера "Львова". Логично, что ассистент Чос зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Серьезную ошибку судейская бригада допустила в момент, когда Романчук вел борьбу за мяч, но с протяжкой "подцепил" ногу Мышнёва и завалил его на газон. Это одиннадцатиметровый удар, но Козик с улыбкой просигнализировал играть дальше. На 89-й минуте "Львов" забил гол, чему предшествовало назначение углового, целесообразность которого у некоторых вызывает сомнение. Ведь Довгому мяч попал в руку с расстояния в полтора метра после игры головой в исполнении защитника "Львова". Но рука Довгого была в естественном положении, к тому же если мяч попадает в руку после непосредственного контакта с других игроком, это не является нарушением правил. Поэтому угловой вполне закономерный. Уже после подачи углового мариупольцы пытались выбить мяч из штрафной площади, Сагуткин, лежа на газоне, пробил по мячу и мяч попал в руки стоящего рядом Казлаускаса. Руки были в естественном положении, расстояние – метр-полтора, поэтому речь об игре рукой не идет. Это было неумышленное касание мяча рукой. Брикнер после этого пробил, но попал в штангу. На подборе самым проворным оказался Махмутович, который и добил мяч в сетку. Согласно тексту Правил здесь не было оснований не засчитать гол, - пояснил судейский эксперт.

Наконец, не остался без внимания и один из последних эпизодов этой игры:

- На компенсированных минутах Кулаков провоцировал арбитра на назначение пенальти падением в штрафной площади "Львова". Справедливо Ярослав Козик показал игроку "Мариуполя" желтую карточку за симуляцию, - резюмировал Мирослав Ступар.

Добавим, что "Львов" победил "Мариуполь" со счетом 2:1.