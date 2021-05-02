Олимпик - Ингулец 0:3. Никто не страшен, когда рядом Ситчинава

О турнирных раскладах перед матчем двух аутсайдеров лишний раз говорить не стоит. Особенно за три тура до конца сезона. На дне всегда все стабильно: побеждаешь и на 90 процентов остаешься в элите; проигрываешь - жди тяжелую концовку чемпионата. В таких случаях многие команды могут пойти на компромиссный вариант, согласившись на мировую, которая, в теории, устроит всех. Однако в футболе, в отличие от шахмат, заранее о ничьей договориться не выйдет.

С первых минут игры донецкий "Олимпик" обозначил, что именно он сегодня будет вести в танце, в то время, как "Ингульцу" была уготована роль ведомого. Команде Лавриненко не привыкать к подобному, а потому они с радостью отошли в оборону и стали ждать свой шанс на контратаках. Как показал первый тайм, тактика гостей оказалась выигрышной, ведь именно они ушли на перерыв ведя в счете. Их гол был организован усилиями трех игроков - Запорожец разогнал быструю атаку, нашел на фланге Ситчинаву, тот вошел в штрафную и прострелил на противоположный край, где в касание удар нанес Янаков - 0:1. Все гениальное просто.

Стоит отметить, что "Олимпик" смотрелся лучше в первой половине. Именно футболисты Калитвинцева создали большую часть опасных моментов, но удары Чогадзе и Бабенко до цели не доходили. Чувствовалось, что дончанам не хватало наконечника атак. Нкенг временами показывает добротную игру, однако в оттяжке или в паре с кем-то ему играть комфортнее, чем быть единственной "девяткой". Но альтернативы у Калитвинцева нет - Каргбо нескоро сможет вернуться на футбольное поле.

Зато есть форвард у Лавриненко. Настоящий. Забивной. Зовут его Ника Ситчинава. Грузинский нападающий делает в "Ингульце" все что требуется - и мячи отбирает, и воздух выигрывает, и фолы на себе зарабатывает, и голевые отдает, и, что самое главное, забивает голы. В самом начале второго тайма он отметился в шестой раз в нынешней кампании, подарив своей команде очень комфортное преимущество. А началось все с обычного вбрасывания аута, после которого Балан подхватил мяч и отпасовал в штрафную на Ситчинаву. Далее любимый игрок Александра Поворознюка сделал все сам - прикрыл круглого корпусом, развернулся и нанес удар в угол. Повторим для закрепления - все гениальное просто.

Второй пропущенный "убил" номинальных хозяев. В прошлом туре донецкий "Олимпик" хорошо смотрелся против "Зари", но большую часть своих моментов они создали ведя в счете, имея параллельно на одного футболиста больше. Сегодня же нужен был характер, а его, на данный момент у команды Калитвинцева нет. В будущем он может появиться, но сейчас "Олимпик" не готов переламывать матчи, на зубах вырывая столь нужные очки. Более того, вместо того, чтобы забивать в концовке, донецкий клуб пропустил в третий раз. Отличился не Ситчинава, а молодой Шевцов, арендованный у "Десны". Символично, что Илья забил именно в Чернигове, где сейчас домашние матчи играет "Олимпик". Есть ощущения, что в следующей кампании юный нападающий будет бороться за место в основе "Десны".

Банду Лавриненко, во главе с неостановимым Ситчинавой, хочется поздравить. Их футбол вам может нравиться или нет, но в отличие от того же "Олимпика", характер у них есть, а также неплохо выстроенная схема игры, которая, понятное дело, нуждается в кадровом усилении. Их отрыв от последней строчки увеличивается до пяти очков, что за два тура до финиша на 90 процентов обеспечивает им место в элите на следующий сезон.

Фото - УПЛ

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Денис Романов (Днепр)

Олимпик - Ингулец 0:3

Голы: Денис Янаков 33, Ника Ситчинава 48, Илья Шевцов 87

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме, Темур Чогадзе (Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 64), Иван Зотько, Тадеус Нкенг, Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Ингулец: Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Денис Васин (Илья Шевцов 72), Андрей Коробенко, Денис Янаков (Александр Козак 59), Александр Кучеренко, Михаил Шишка (Михаил Плохотнюк 72), Денис Балан, Ника Ситчинава, Олег Синегуб

Предупреждения: Темур Чогадзе 9, Иван Зотько 67 - Денис Васин 15