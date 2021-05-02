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Шепелев: Герой сезона? Луческу, мы поверили в него и выполняли все

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "бело-синих" лестно отозвался насчет коуча "Динамо"

Шепелев: Герой сезона? Луческу, мы поверили в него и выполняли все

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев оценил работу наставника команды Мирчи Луческу.

- Георгий Бущан сказал, что еще после Суперкубка Украины знал, что "Динамо" выиграет чемпионат. Когда вы в это поверили?

– С первого дня Луческу в команде произошли перемены – стал более серьезный подход к делу, изменились теории, тренировочный процесс. Каждого соперника мы разбираем полтора часа, тренер объясняет все: сильные и слабые стороны соперника, до самых мелочей.

- Кого можно назвать главным героем сезона?

– Луческу. Он сразу заявил, что в этом сезоне мы выиграем чемпионат. Луческу по природе лидер, умеет вселять уверенность и обладает энергетикой победителя. Мы поверили в него и выполняли все, что от нас требовалось.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Источник:
FanDay.net

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