Шепелев: Герой сезона? Луческу, мы поверили в него и выполняли все

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев оценил работу наставника команды Мирчи Луческу.

- Георгий Бущан сказал, что еще после Суперкубка Украины знал, что "Динамо" выиграет чемпионат. Когда вы в это поверили?

– С первого дня Луческу в команде произошли перемены – стал более серьезный подход к делу, изменились теории, тренировочный процесс. Каждого соперника мы разбираем полтора часа, тренер объясняет все: сильные и слабые стороны соперника, до самых мелочей.

- Кого можно назвать главным героем сезона?

– Луческу. Он сразу заявил, что в этом сезоне мы выиграем чемпионат. Луческу по природе лидер, умеет вселять уверенность и обладает энергетикой победителя. Мы поверили в него и выполняли все, что от нас требовалось.