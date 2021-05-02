Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шепелев: Герой сезона? Луческу, мы поверили в него и выполняли все
Хавбек "бело-синих" лестно отозвался насчет коуча "Динамо"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев оценил работу наставника команды Мирчи Луческу.
- Георгий Бущан сказал, что еще после Суперкубка Украины знал, что "Динамо" выиграет чемпионат. Когда вы в это поверили?
– С первого дня Луческу в команде произошли перемены – стал более серьезный подход к делу, изменились теории, тренировочный процесс. Каждого соперника мы разбираем полтора часа, тренер объясняет все: сильные и слабые стороны соперника, до самых мелочей.
- Кого можно назвать главным героем сезона?
– Луческу. Он сразу заявил, что в этом сезоне мы выиграем чемпионат. Луческу по природе лидер, умеет вселять уверенность и обладает энергетикой победителя. Мы поверили в него и выполняли все, что от нас требовалось.
Популярное сейчас
- Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков
- Даже лучше, чем серии Шевченко. Руслан Малиновский в пантеоне украинских легионеров
- Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб
- Олимпик - Заря 2:1. Скандальный реванш Калитвинцева
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО