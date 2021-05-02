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Олимпик - Ингулец 0:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Убедительная победа в исполнении подопечных Лавриненко

Олимпик - Ингулец 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В матче 24-го тура УПЛ "Ингулец" на выезде уверенно обыграл "Олимпик". В составе команды Сергея Лавриненко голами отметились Янаков, Ситчинава и Шевцов. После этого тура донецкая команда имеет в своем активе 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь у "Ингульца" 23 балла и команда расположилась на 11-й позиции.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Денис Романов (Днепр)
Олимпик - Ингулец 0:3
Голы: Денис Янаков 33, Ника Ситчинава 48, Илья Шевцов 87
Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме, Темур Чогадзе (Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 64), Иван Зотько, Тадеус Нкенг, Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
Ингулец: Владимир Крынский, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Денис Васин (Илья Шевцов 72), Андрей Коробенко, Денис Янаков (Александр Козак 59), Александр Кучеренко, Михаил Шишка (Михаил Плохотнюк 72), Денис Балан, Ника Ситчинава, Олег Синегуб

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В статье: Олимпик (Донецк) Ингулец (Петрово)
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