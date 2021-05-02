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Маркевич: Молодым ребятам Мариуполя было тяжело бороться против Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" подвел итоги матча против львовян

Маркевич: Молодым ребятам Мариуполя было тяжело бороться против Львова

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение от "Львова" в матче 24-го тура УПЛ.

— Получился хороший боевой матч. Были хорошие скорости, хорошая тактическая подготовка с двух сторон. "Львов" — хорошо организованная команда. Поэтому нам было тяжело раскрыть их боевые редуты. Хотя у нас были моменты, которые надо было реализовывать и доводить игру до победу. На мой взгляд, ничья была бы логичным закономерным результатом. Это футбол…

— В перерыве Вы сделали две замены. С чем они были связаны?

— Это было связано с тем, что мы делали необязательные потери. На ровном месте мы делали сами себе проблемы. Так бывает – ребята не вошли в игру. Ничего страшного. После перестановок нам удалось взять игру под свой контроль, и мы были похожи сами на себя.

Мы знали, что стандартные положения – это одно из сильных сторон "Львова". У них есть фактурные футболисты с большим опытом. Естественно молодым нашим ребятам было тяжело бороться. Хотя они и справлялись. Но все-таки разница между 30-летним атлетом и 20-летним молодым футболистом есть, и в каком-то эпизоде мы уступили. Трагедии нет. Мы будем бороться до конца. Впереди у нас очень тяжелая игра с "Динамо". Мы хотим себя проявить в этой игре. Это чемпион и гранд нашего футбола.

— Сегодня "Мариуполь" наконец-то на постоянной основе вернулся на родной стадион. Как Вам новое поле?

— Прекрасное поле. Супер! Этот газон очень быстрый. И это нам нравится. Через некоторое время оно будет еще лучшим.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ФК "Мариуполь"

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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
02.05.2021 в 23:18
Жаль, что болельщики из Львова так ненавидят Мариуполь. Наши никогда такого не говорят по отношению к другим командам. Я лично ни одной команды из УПЛ не желал вылета и не слал проклятий. По отношению к неадекватам у меня были претензии, но только не к командам...
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Smooth da Hustler (Львів)
02.05.2021 в 22:49
Жаль что арендуполь скорей всего не вылетит.
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