Срна: Динамо заслуженно стали чемпионами. Игроки Шахтера в психологической яме

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна поделился мыслями насчет чемпионства киевского "Динамо" в текущем сезоне УПЛ.

"Вы сами видите по разнице очков, что "Динамо" – чемпион. Я их поздравляю. Заслуженно стали чемпионами Украины.

А нам надо сделать хороший анализ. Футболисты находились в психологической яме", – рассказал хорват.