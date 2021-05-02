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Срна: Динамо заслуженно стали чемпионами. Игроки Шахтера в психологической яме

Премьер-лига
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Директор "горняков" подвел итоги сезона УПЛ

Срна: Динамо заслуженно стали чемпионами. Игроки Шахтера в психологической яме

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Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна поделился мыслями насчет чемпионства киевского "Динамо" в текущем сезоне УПЛ.

"Вы сами видите по разнице очков, что "Динамо" – чемпион. Я их поздравляю. Заслуженно стали чемпионами Украины.

А нам надо сделать хороший анализ. Футболисты находились в психологической яме", – рассказал хорват.

Команда Мирчи Луческу оформила досрочное чемпионство в матче прошлого тура против "Ингульца", обыграв команду Сергея Лавриненко со счетом 5:0.

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В статье: Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
"Великий Футбол"

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