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Коуч Ингульца сообщил о дополнительном стимуле форварда Сичинавы на поединок с Олимпиком

Премьер-лига
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И выделил фактор игрока для команды

Коуч Ингульца сообщил о дополнительном стимуле форварда Сичинавы на поединок с Олимпиком

Фото: ФК Олімпік/автор невідомий

Новина українською

Главный тренер петровского "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал победу своей команды в матче с донецким "Олимпиком" (3:0). Матч проходил в Чернигове на стадионе имени Гагарина.

Хочу всех поздравить с праздником Пасхи! Пожелать каждому жителю Украины здоровья и удачи! Что касается игры: мы давно не выигрывали, были определенные переживания, но хорошо то, что хорошо заканчивается.

Мы не пытались играть на ничью и не пытались сохранить какое-то минимальное преимущество, мы вышли играть агрессивно, в два нападающих, - отсюда и забитые голы. Ника [Сичинава] - сегодня молодец. Он живет здесь в Чернигове. На матч пришла посмотреть его родня, его первый тренер, поэтому он пытался показать себя. Для нас же он всегда герой. "Ингулец" с Никой и без него - две разные команды.

О чем говорили с Юрием Калитвинцевым перед игрой? Мы обсуждали ситуацию, в которой оказались наши команды. Хотелось бы, чтобы и "Олимпик", и "Ингулец" сохранили прописку в УПЛ, чтобы в межсезонье усилить состав и в следующем году достойно конкурировать с сильнейшими клубами.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Ника Сичинава
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Источник:
Олімпік

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