Коуч Ингульца сообщил о дополнительном стимуле форварда Сичинавы на поединок с Олимпиком

Главный тренер петровского " Ингульца " Сергей Лавриненко прокомментировал победу своей команды в матче с донецким "Олимпиком" (3:0). Матч проходил в Чернигове на стадионе имени Гагарина.

Хочу всех поздравить с праздником Пасхи! Пожелать каждому жителю Украины здоровья и удачи! Что касается игры: мы давно не выигрывали, были определенные переживания, но хорошо то, что хорошо заканчивается.

Мы не пытались играть на ничью и не пытались сохранить какое-то минимальное преимущество, мы вышли играть агрессивно, в два нападающих, - отсюда и забитые голы. Ника [ Сичинава ] - сегодня молодец. Он живет здесь в Чернигове. На матч пришла посмотреть его родня, его первый тренер, поэтому он пытался показать себя. Для нас же он всегда герой. "Ингулец" с Никой и без него - две разные команды.

О чем говорили с Юрием Калитвинцевым перед игрой? Мы обсуждали ситуацию, в которой оказались наши команды. Хотелось бы, чтобы и "Олимпик", и "Ингулец" сохранили прописку в УПЛ, чтобы в межсезонье усилить состав и в следующем году достойно конкурировать с сильнейшими клубами.