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Выберите лучший гол 24-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
Кто ваш фаворит?
UA-Футбол традиционно открывает опрос по лучшему голу тура в украинской Премьер-лиге, на этот раз 24-го. Вашему вниманию видео претендентов, голы расположены в хронологическом порядке
Открывает наш хит-парад классный удар Владислава Калитвинцева со штрафного в матче "Десна" - "Колос". Этим голом начался камбэк черниговцев, которые проигрывали 0:2
Затем была феерия от "Динамо" в Полтаве, в ходе которой выделяем четвертый мяч киевлян - удар в касание Жерсона Родригеса после паса Караваева
Гол Богдана Бойчука в ворота "Александрии" получился не только красивым, но и очень важным - "Рух" обезопасил себя от вылета
Владислав Кочергин из "Зари" забивает единственный гол в ворота "Миная" - так пробить мимо частокола ног еще надо уметь
Дмитрий Топалов из "Мариуполь" в игре со "Львовом" завершил свой проход эффектным обводящим ударом
"Ингулец" тоже почти спасся от вылета - уверенную победу над "Олимпиком" обеспечил Ника Ситчинава, второй гол петровцев заслуживает внимания!
Победители предыдущих туров:
- 16-й тур - Николай Кухаревич ( "Рух")
- 17-й тур - Сергей Сидорчук ( "Динамо")
- 18-й тур - Сергей Сидорчук ( "Динамо")
- 19-й тур - Манор Соломон ( "Шахтер")
- 20-й тур - Жерсон Родригес ("Динамо")
- 21-й тур - Виталий Миколенко ("Динамо")
- 22-й тур - Руслан Степанюк ("Ворскла")
- 23-й тур - Виктор Цыганков ("Динамо")
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