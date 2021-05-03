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Выберите лучший гол 24-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
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Выберите лучший гол 24-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол
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UA-Футбол традиционно открывает опрос по лучшему голу тура в украинской Премьер-лиге, на этот раз 24-го. Вашему вниманию видео претендентов, голы расположены в хронологическом порядке

Открывает наш хит-парад классный удар Владислава Калитвинцева со штрафного в матче "Десна" - "Колос". Этим голом начался камбэк черниговцев, которые проигрывали 0:2

Затем была феерия от "Динамо" в Полтаве, в ходе которой выделяем четвертый мяч киевлян - удар в касание Жерсона Родригеса после паса Караваева

Гол Богдана Бойчука в ворота "Александрии" получился не только красивым, но и очень важным - "Рух" обезопасил себя от вылета

Владислав Кочергин из "Зари" забивает единственный гол в ворота "Миная" - так пробить мимо частокола ног еще надо уметь

Дмитрий Топалов из "Мариуполь" в игре со "Львовом" завершил свой проход эффектным обводящим ударом

"Ингулец" тоже почти спасся от вылета - уверенную победу над "Олимпиком" обеспечил Ника Ситчинава, второй гол петровцев заслуживает внимания!

Победители предыдущих туров:

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В статье: Владислав Калитвинцев Ника Сичинава Владислав Кочергин Жерсон Родригес лучшие голы
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