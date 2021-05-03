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Наставник Миная отреагировал на слухи о роспуске команды
Говорит, что будут играть и в Первой лиге
Фото: Скріншот із програми Профутбол digital
Николай Цымбал, главный тренер "
На неделе, сообщил Цымбал, в команде много работы уделили перестройке игры в обороне - при подготовке к матчу с луганчанами.
Понимали, что "Заря" будет большими силами атаковать. Им нужна была победа, чтобы закрепиться на третьем месте. Мы были готовы к их атакам и уделили много времени этому на тренировках.
Сейчас ребята разочарованы, поражения никогда не добавляют положительных эмоций, но мы будем держать удар и пока будем иметь шансы на сохранение места в УПЛ - будем бороться. Шансы у нас есть. Мы играли на равных с командой, которая недавно боролась за ЛЧ. И мы будем бороться в 2 играх, остающихся, за максимальный результат.
Тренера спросили о встрече команды с руководством "Миная" - президентом Валерием Пересоляком и идет ли речь о роспуске клуба.
О роспуске речь не идет, команда будет играть и принесет немало радости закарпатским болельщикам. Если вылетит из УПЛ? Тогда будем играть в другой лиге, - сказал коуч.
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