Наставник Миная отреагировал на слухи о роспуске команды

Николай Цымбал, главный тренер " Миная ", подытожил поединок с луганской "Зарей" (0:1) и ответил на вопросы о встрече команды на неделе с руководством клуба.

На неделе, сообщил Цымбал, в команде много работы уделили перестройке игры в обороне - при подготовке к матчу с луганчанами.

Понимали, что "Заря" будет большими силами атаковать. Им нужна была победа, чтобы закрепиться на третьем месте. Мы были готовы к их атакам и уделили много времени этому на тренировках. Сейчас ребята разочарованы, поражения никогда не добавляют положительных эмоций, но мы будем держать удар и пока будем иметь шансы на сохранение места в УПЛ - будем бороться. Шансы у нас есть. Мы играли на равных с командой, которая недавно боролась за ЛЧ. И мы будем бороться в 2 играх, остающихся, за максимальный результат.

Тренера спросили о встрече команды с руководством "Миная" - президентом Валерием Пересоляком и идет ли речь о роспуске клуба.