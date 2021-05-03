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Наставник Миная отреагировал на слухи о роспуске команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорит, что будут играть и в Первой лиге

Наставник Миная отреагировал на слухи о роспуске команды

Фото: Скріншот із програми Профутбол digital

Новина українською

Николай Цымбал, главный тренер "Миная", подытожил поединок с луганской "Зарей" (0:1) и ответил на вопросы о встрече команды на неделе с руководством клуба.

На неделе, сообщил Цымбал, в команде много работы уделили перестройке игры в обороне - при подготовке к матчу с луганчанами.

Понимали, что "Заря" будет большими силами атаковать. Им нужна была победа, чтобы закрепиться на третьем месте. Мы были готовы к их атакам и уделили много времени этому на тренировках.

Сейчас ребята разочарованы, поражения никогда не добавляют положительных эмоций, но мы будем держать удар и пока будем иметь шансы на сохранение места в УПЛ - будем бороться. Шансы у нас есть. Мы играли на равных с командой, которая недавно боролась за ЛЧ. И мы будем бороться в 2 играх, остающихся, за максимальный результат.

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Тренера спросили о встрече команды с руководством "Миная" - президентом Валерием Пересоляком и идет ли речь о роспуске клуба.

О роспуске речь не идет, команда будет играть и принесет немало радости закарпатским болельщикам. Если вылетит из УПЛ? Тогда будем играть в другой лиге, - сказал коуч.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай Валерий Пересоляк Николай Цымбал Минай
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Источник:
Профутбол digital

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
03.05.2021 в 11:59
в 1 лиге легче и лучше
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xo66it (Оболонский Рейх)
03.05.2021 в 09:53
Для багатьох команд першої ліги УПЛ є тим полум'ям на яке летить комаха та згорає. Сталь, Зірка, Арсенал, Верес-1, Полтава (не зігравши жодного матчу там), зараз чутки про Минай.
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Zapp Brannigan (Київ)
03.05.2021 в 11:46
А все через надто завищені вимоги, які є фінансовим тягарем для клубу... Ну в 2000х коли ще УПЛ навіть не задумали, той же Арсенал галімий грав у вишці на стадіоні ЦСКА з розбитими лавками і городом замість поля... (Омеля клуб створив, а про стадіон не подумав ). А зараз? Нормальний відремонтований стадіон не допустять, якщо підігріву поля немає... Через це ж свого часу Буковину в УПЛ не пустили, хоча вона чесно виграла 1 лігу!
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