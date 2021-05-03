  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Надели белые перчатки. Калитвинцев заметил ошибки своей команды в матче с Ингульцом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надели белые перчатки. Калитвинцев заметил ошибки своей команды в матче с Ингульцом

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди два решающих матча

Надели белые перчатки. Калитвинцев заметил ошибки своей команды в матче с Ингульцом

Фото: Олімпік/автор невідомий

Новина українською

Наставник "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:3).

Начало матча было за нами. Мы владели инициативой, создавали моменты. Но через некоторое время наша команда «одела белые перчатки». Решили, что игра удается и если не забили сейчас, то забьем позже ...А ничего так не расхолаживает, как неиспользованные моменты.

Но главная причина не в этом ...Перед игрой надо думать об игре, а не о том, как сыграет соперник, не о том, что будет завтра, если мы выиграем, и так далее. Мы, конечно, будем разбираться и это моя субъективная точка зрения. Но такое впечатление, что многие выиграли эту игру, еще до выхода на футбольное поле.

Читайте такжеОлимпик - Ингулец 0:3. Обзор матча и видео голов

Мы знали и донесли ребятам, что нам будет противостоять очень организованная команда. Если даем им фору в один мяч, а после еще и пропустим второй, раскрыть их оборону будет очень сложно. Почти все зоны были перекрыты. Наши ребята, когда вышли из раздевалки, пытались что-то сделать, но наш поезд ушел в первом тайме.

Удастся ли сохранить место в УПЛ? Есть еще два матча. Соперники хорошо нам знакомы. Будем играть на выезде, нам к этому не привыкать. Будут два хороших поединка против сильных команд. Удастся ли удастся - об этом мы поговорим после двух игр. Самое главное сейчас разобрать то, что было на футбольном поле сегодня и быстро подготовиться к следующему поединку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олімпік

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
03.05.2021 в 11:55
идите в 1 лигу -там легче и дешевле
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...