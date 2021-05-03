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Надели белые перчатки. Калитвинцев заметил ошибки своей команды в матче с Ингульцом
Впереди два решающих матча
Фото: Олімпік/автор невідомий
Наставник "
Начало матча было за нами. Мы владели инициативой, создавали моменты. Но через некоторое время наша команда «одела белые перчатки». Решили, что игра удается и если не забили сейчас, то забьем позже ...А ничего так не расхолаживает, как неиспользованные моменты.
Но главная причина не в этом ...Перед игрой надо думать об игре, а не о том, как сыграет соперник, не о том, что будет завтра, если мы выиграем, и так далее. Мы, конечно, будем разбираться и это моя субъективная точка зрения. Но такое впечатление, что многие выиграли эту игру, еще до выхода на футбольное поле.
Мы знали и донесли ребятам, что нам будет противостоять очень организованная команда. Если даем им фору в один мяч, а после еще и пропустим второй, раскрыть их оборону будет очень сложно. Почти все зоны были перекрыты. Наши ребята, когда вышли из раздевалки, пытались что-то сделать, но наш поезд ушел в первом тайме.
Удастся ли сохранить место в УПЛ? Есть еще два матча. Соперники хорошо нам знакомы. Будем играть на выезде, нам к этому не привыкать. Будут два хороших поединка против сильных команд. Удастся ли удастся - об этом мы поговорим после двух игр. Самое главное сейчас разобрать то, что было на футбольном поле сегодня и быстро подготовиться к следующему поединку.
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