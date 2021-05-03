Надели белые перчатки. Калитвинцев заметил ошибки своей команды в матче с Ингульцом

Наставник " Олимпика " Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:3).

Начало матча было за нами. Мы владели инициативой, создавали моменты. Но через некоторое время наша команда «одела белые перчатки». Решили, что игра удается и если не забили сейчас, то забьем позже ...А ничего так не расхолаживает, как неиспользованные моменты.

Но главная причина не в этом ...Перед игрой надо думать об игре, а не о том, как сыграет соперник, не о том, что будет завтра, если мы выиграем, и так далее. Мы, конечно, будем разбираться и это моя субъективная точка зрения. Но такое впечатление, что многие выиграли эту игру, еще до выхода на футбольное поле.