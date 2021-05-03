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Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо
world-today-news
Руководство донецкого "
Пребывание Гаттузо в Неаполе - это вопрос, который уже закрыт. С четвертым местом в турнирной таблице или без него, что означало бы возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Гаттузо в будущем уйдет в другой клуб.
Интерес к нему проявляли несколько команд: "Тоттенхэм», "Фиорентина", "Шахтер". Украинцы также спрашивали о Роберто Де Дзерби, который работает с "Сассуоло", - цитирует источник сообщения в Campania Sport, выходящей в эфире одной из местных радиостанций Canale 21.
43-летний Дженнаро Гаттузо как футболист-полузащитник известный играми за "Милан". Этому клубу он отдал 13 лет профессиональной карьеры. Работу тренером начал в 2013 году в швейцарском "Сьоне". С ноября 2017 по май 2019 возглавлял "Милан", а с декабря 2019-му до сих работает в "Наполи", с которым в первом сезоне выиграл Кубок Италии.
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