Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо

Руководство донецкого " Шахтера " рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды коуча итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

Пребывание Гаттузо в Неаполе - это вопрос, который уже закрыт. С четвертым местом в турнирной таблице или без него, что означало бы возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Гаттузо в будущем уйдет в другой клуб.

Интерес к нему проявляли несколько команд: "Тоттенхэм», "Фиорентина", "Шахтер". Украинцы также спрашивали о Роберто Де Дзерби, который работает с "Сассуоло", - цитирует источник сообщения в Campania Sport, выходящей в эфире одной из местных радиостанций Canale 21.