  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо

Премьер-лига
(1 голосов)
Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо

world-today-news

Новина українською

Руководство донецкого "Шахтера" рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера команды коуча итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

Пребывание Гаттузо в Неаполе - это вопрос, который уже закрыт. С четвертым местом в турнирной таблице или без него, что означало бы возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Гаттузо в будущем уйдет в другой клуб.

Интерес к нему проявляли несколько команд: "Тоттенхэм», "Фиорентина", "Шахтер". Украинцы также спрашивали о Роберто Де Дзерби, который работает с "Сассуоло", - цитирует источник сообщения в Campania Sport, выходящей в эфире одной из местных радиостанций Canale 21.

43-летний Дженнаро Гаттузо как футболист-полузащитник известный играми за "Милан". Этому клубу он отдал 13 лет профессиональной карьеры. Работу тренером начал в 2013 году в швейцарском "Сьоне". С ноября 2017 по май 2019 возглавлял "Милан", а с декабря 2019-му до сих работает в "Наполи", с которым в первом сезоне выиграл Кубок Италии.

Читайте такжеШахтер все ближе? Де Дзерби отказал Фиорентине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
03.05.2021 в 12:06
БРЕХНЯ Брати у клуб, що понад десять років сповідує "бразильський карнавал" тренера-бійця Краще Лужного чи Дем'яненко нехай запросять Вони хоч трохи наш футбол знають
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
03.05.2021 в 12:03
=)
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 11:55
Ніхто з нормальних тренерів не хоче лізти в це кримінальне лайно.
Ответить
+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.05.2021 в 12:02
Гаттузо я завжди поважав. Вважаю, що на рішення Гаттузо буде мати великий вплив Шевченка
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
03.05.2021 в 11:53
Разве что в качестве игрока...
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
03.05.2021 в 11:50
это всё не то --тренеры однодневки что они добились
Ответить
0
0
Litb@rski (Кёльн)
03.05.2021 в 11:36
Утка имхо
Ответить
+2
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
03.05.2021 в 11:34
Надійні джерела з пабів Лондона дають 99% що Моуріньйо вже підписав контракт з кротами!
Ответить
+2
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.05.2021 в 11:11
Деньги не пахнут, да Дженнаро? даже кровавые?
Ответить
+4
-6
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.05.2021 в 11:20
Спроси у Луческу какой запах у мокшанских рублей :)
Ответить
+2
-2
Salming (Полтава)
03.05.2021 в 11:42
Как и сепарские
+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.05.2021 в 11:59
Погонщик верблюдов, а ху.ли спрашивать у твоего земляка из Бухареста? Лучше спросим у твоих малороссов: Ракицкого, Ордеца, Данченка, Селезнёва, Тммощука, Бутка...
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...