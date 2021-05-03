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Представители Ингульца и Динамо: определены лучшие тренер и футболист 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто номер один?

Представители Ингульца и Динамо: определены лучшие тренер и футболист 24-го тура УПЛ

Фото: УПЛ, Динамо, Ингулец

Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого лучшего футболиста из всех игроков, которые принимали участие в матчах 24-го тура чемпионата. Также Всеукраинское объединение тренеров подвело свои итоги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский, которому отдали голоса абсолютно все респонденты. Лауреатом награды лучшему тренеру стал наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко.

Напомним, "Динамо" обыграло "Ворсклу" со счетом 1:5 – хет-трик оформил Буяльский. Команда из Петрово справилась на выезде с "Олимпиком" (0:3).

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
УПЛ

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