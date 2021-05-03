Скрипник – о сложностях финиша в УПЛ, уровне Миная и травме Никиты Шевченко

Во время послематчевой пресс-конференции по итогам поединка с "Минаем" (1:0) на вопросы журналистов ответил главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник.

"Когда чемпионат выходит на финишную прямую, становится сложнее проводить матчи. Мы всегда относимся с уважением к сопернику. Нам было сегодня непросто. Рады, что вытерпели и нашли свой шанс, победили, это очень важно для нас. В любой игре можно найти ошибки, даже в матчах с большим счетом. Мы хотим прогрессировать даже тогда, когда побеждаем".

"Спасибо ребятам, что они старались и не опускали руки, когда не получалось забить. "Минай" с "Колосом" в гостях сыграл вничью, перед этим "Десну" обыгрывал. Это та команда, одолеть которую можно лишь приложив усилия".