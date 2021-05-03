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Скрипник – о сложностях финиша в УПЛ, уровне Миная и травме Никиты Шевченко

Премьер-лига
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Победа далась не просто

Скрипник – о сложностях финиша в УПЛ, уровне Миная и травме Никиты Шевченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во время послематчевой пресс-конференции по итогам поединка с "Минаем" (1:0) на вопросы журналистов ответил главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник.

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"Когда чемпионат выходит на финишную прямую, становится сложнее проводить матчи. Мы всегда относимся с уважением к сопернику. Нам было сегодня непросто. Рады, что вытерпели и нашли свой шанс, победили, это очень важно для нас. В любой игре можно найти ошибки, даже в матчах с большим счетом. Мы хотим прогрессировать даже тогда, когда побеждаем".

"Спасибо ребятам, что они старались и не опускали руки, когда не получалось забить. "Минай" с "Колосом" в гостях сыграл вничью, перед этим "Десну" обыгрывал. Это та команда, одолеть которую можно лишь приложив усилия".

"Травма Шевченко на тренировке? Надеемся лишь на лучшее. Сотрясение плюс перелом носа получил Никита. Надеемся на его скорейшее возвращение".

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Виктор Скрипник Минай
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Источник:
Заря

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