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Стало известно, пустят ли болельщиков на матч Минай – Шахтер
Состоится в четверг
Шахтер
Поединок "Минай" –"Шахтер" пройдет на НСК "Олимпийский" со зрителями – об этом сообщает пресс-служба "горняков". Матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Стоимость билетов – от 50 гривен. Приобрести их можно на сайте-партнере донецкого клуба esport.in.ua.
Источник напоминает болельщикам о санитарных нормах. Для безопасности всех посетителей футбольного матча каждый, кто будет нарушать санитарные мероприятия, и/или иметь признаки респираторной болезни, и/или чья температура тела будет выше 37,2°C, не будет допущен на стадион или будет удален с его территории.
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