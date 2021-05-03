  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, пустят ли болельщиков на матч Минай – Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, пустят ли болельщиков на матч Минай – Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Состоится в четверг

Стало известно, пустят ли болельщиков на матч Минай – Шахтер

Шахтер

Новина українською

Поединок "Минай" –"Шахтер" пройдет на НСК "Олимпийский" со зрителями – об этом сообщает пресс-служба "горняков". Матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Стоимость билетов – от 50 гривен. Приобрести их можно на сайте-партнере донецкого клуба esport.in.ua.

Источник напоминает болельщикам о санитарных нормах. Для безопасности всех посетителей футбольного матча каждый, кто будет нарушать санитарные мероприятия, и/или иметь признаки респираторной болезни, и/или чья температура тела будет выше 37,2°C, не будет допущен на стадион или будет удален с его территории.

Читайте такжеСрна: Динамо заслуженно стали чемпионами. Игроки Шахтера в психологической яме

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Минай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 12:59
На що там вже дивитись, два лузера.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...