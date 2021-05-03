Стало известно, пустят ли болельщиков на матч Минай – Шахтер

Поединок "Минай" –"Шахтер" пройдет на НСК "Олимпийский" со зрителями – об этом сообщает пресс-служба "горняков". Матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Стоимость билетов – от 50 гривен. Приобрести их можно на сайте-партнере донецкого клуба esport.in.ua.

Источник напоминает болельщикам о санитарных нормах. Для безопасности всех посетителей футбольного матча каждый, кто будет нарушать санитарные мероприятия, и/или иметь признаки респираторной болезни, и/или чья температура тела будет выше 37,2°C, не будет допущен на стадион или будет удален с его территории.