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Герой футбольного дня. Дмитрий Мацапура

Премьер-лига
(3 голосов)

Вратарь, на которого можно положиться

Герой футбольного дня. Дмитрий Мацапура

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче против "Миная" ворота "Зари" должен был защищать Никита Шевченко. Никола Василь получил дисквалификацию, поэтому именно на Шевченко тренерский штаб возлагал ответственность за целостность ворот. Но Никиты не оказалось даже в заявке. Как пояснил тренер "Зари", на тренировке голкипер, в клубной иерархии конкурирующий за статус основного, получил повреждение.

Поэтому выбор вынужденно упал на молодого Дмитрия Мацапуру, которому в таких условиях непросто было проявить себя в лучшем свете. Во-первых, Мацапура не рассчитывал, что сыграет в основном составе, во-вторых, имя и статус соперника не способствовали максимальной концентрации. Ведь "Минай" очень слабо играет в атаке, а этот поединок, ко всему прочему, проводил без трех ключевых футболистов звена нападения – Шиндера, Кожанова и Нуриева.

Герой футбольного дня. Дмитрий Мацапура - изображение 1

Фото - ФК Заря / Автор неизвестен

И кто бы мог подумать, что именно Мацапура станет самым полезным игроком "Зари" в почти бронзовом поединке... Он отразил четыре или пять весьма опасных ударов соперника, среди которых выделяются попытки Ткачука, Малепе и Уго Огбонная. "Заря" слабо и небрежно действовала в центре поля и у чужих ворот, поэтому пропущенный мяч, скорее всего, окончательно выбил бы луганчан из колеи. Поэтому роль Мацапуры в этой победе над "Минаем" переоценить сложно: уверенные действия голкипера позволили "Заре" быть в игре до последнего и в итоге забрать три очка, которые почти гарантировали бронзу и участие в Лиге Европы.

Такие истории всегда греют душу и вдохновляют. Когда хорошо проявляют себя те, от кого не ждут, наступает осознание того, что футбол очень непредсказуем. Предсказуемо разве то, что "Заря" станет третьей. И это закономерно. Ведь команда, в которой даже третий голкипер находится в хорошем тонусе, заслуживает награды.

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В статье: герой футбольного дня
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