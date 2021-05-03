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Монзуль назначена на один из ключевых матчей 25-го тура УПЛ
А судьи кто?
Олександр Приходько
Комитет арбитров Украины определил судейские назначения на поединки 25-го тура чемпионата Украины. Они выглядят следующим образом:
5 мая, среда, "Динамо" – "Мариуполь" – Андрей Коваленко (Полтава)
5 мая, среда, СК "Днепр-1" – "Заря" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Виктор Копиевский
5 мая, среда, "Ворскла" – "Десна" – Катерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов
5 мая, среда, "Александрия" – "Колос" – Александр Шандор (Львов)
6 мая, четверг, "Минай" – "Шахтер" – Владимир Новохатний (Киев)
6 мая, четверг, "Рух" – "Олимпик" – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР – Евгений Арановский
6 мая, четверг, "Ингулец" – "Львов" – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Денис Шурман
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