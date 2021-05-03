Ворскла упёрлась в потолок. О чем говорить после 24-го тура УПЛ

"Ворскла" упёрлась в потолок. Нужны свежие идеи и новые игроки

Полтавчане, по сравнению с "Александрией", продолжают вести активную борьбу за еврокубки, но уверенности в том, что команда Юрия Максимова её выиграет у "Десны" или "Колоса", очень мало. Очки в каждом поединке на финише сезона даются "зелёно-белым" очень тяжело, и два разгромных поражения от "Колоса" и "Динамо" вызывают лёгкое удивление, но не более.

"Ворскла" показывает довольно энергозатратный футбол. Такой, каким есть и её наставник Юрий Максимов. Он просто выкачивает всё из игроков, при таком тренере не каждый смог бы заиграть. Будь ты Бензема или де Йонгом, нужно соответствовать не только по качеству игры, но и подходить тренеру, быть готовым к тому, что коуч будет съедать психологически, требуя большего. Вы же помните, что Вильевич надолго не задерживается ни в одном клубе? Полтора сезона в "Ворскле" - это самый продолжительный период в его карьере аж с 2012 года, когда он работал в "Кривбассе".

Но дело ведь не столько в наставнике. Кадровый ресурс клуба ограничен. Простыми изменениями схемы и переходом с трёх на четырёх защитников ситуацию не исправишь. На поле при любой схеме выходит всё равно 11 игроков, и их имена перед каждым матчем довольно легко предугадать. "Ворскла", пожалуй, кадрово хуже всех подготовлена среди претендентов на еврозону. И если летом не будет усиления, то в следующем сезоне даже нынешняя шестая строчка будет положительным исходом.

Безусловно, рывок из глубин таблицы к группе лидеров - это уже большой прыжок. Возможно, в клубе и не хотят быть похожими на "Днепр-1", который разбрасывается деньгами, чтобы максимально быстро войти в число претендентов на международные турниры. Возможно, в клубе выступают за постепенное развитие. Однако без расширения обоймы и свежих идей клуб рискует застыть на месте. Александр Рыженко

В ошибках Батагова есть вина Игоря Йовичевича

Мы много хвалили "Днепр-1" в 2021-м году, посвятив этой команде даже отдельный материал. Теперь настало время их немного поругать. Днепрянам на финише сезона сражаться уже особо не за что, но на игру против "Шахтера" дополнительной мотивации искать не приходится. Нельзя сказать, что в субботу они полностью провалились, однако, говоря начистоту, от одной из лучших команд второго круга мы ждали большего. А так, кроме нескольких моментов Довбика и гола на последней секунде ничем "Днепр-1" не запомнился.

Так уж вышло, что оба пропущенных гола лежат на совести юного Батагова, у которого субботний матч явно не задался. Да, 19-летний опорник несколько раз действительно сыграл необдуманно, но часть вины за его действия лежат на главном тренере. Игор Йовичевич - не любитель ротации, во втором круге у него в большей части матчей играл один и тот же состав. До начала 24-го тура, Арсений отыграл 17 минут против "Динамо" и полный матч с "Колосом", а в остальных семи матчах он просто наблюдал за игрой на скамейке запасных. Нет ничего удивительного в том, что молодой футболист, при отсутствии игровой практики, может перегореть в игре с грандом, что приведет к некоторым ошибкам. Подобное всегда может случиться.

Игорю Йовичевичу стоит понять, что иметь один сыгранный состав - это здорово, но часть футболистов, особенно молодых, нуждаются в игровых минутах. Иначе никакого прогресса не будет. Если хорват планирует строить долгосрочный проект, то нужно уметь находить баланс, при котором будут играть, как 11 основных игроков, так и часть ближайшего резерва. Георгий Грошев

"Заря" устала. Она не опередила бы "Шахтер" даже в случае победы над "Олимпиком"

Немало разговоров было после перенесенного матча десятого тура "Олимпик" - "Заря" (2:1). Собственно, споры относительно судейских решений не утихают до сих пор, а болельщики луганчан убеждены, что их команду просто "топят" в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Действительно, обыграй "Заря" "Олимпик", и сегодня отставание от "Шахтера" составляло бы всего один балл. На первый взгляд - крошка, но, учитывая календарь и демонстрируемую претендентами игру, не все так однозначно.

"Заря" очень устала. Это было заметно в матче 24-го тура против "Миная", в котором луганчане едва волочили ноги полем. Не было скорости, свежести, динамики. Аутсайдер лиги не просто держал темп поединка, а иногда даже заставлял "Зарю" играть на контратаках. "Заря" реально могла потерять здесь очки.

А "Шахтер" довольно спокойно разобрался с крепким "Днепром-1". Трудно поверить в то, что в двух последних турах против "Миная" и "Ингульца" "горняки" оступятся. Тогда как "Заря" легко может потерять очки или против "Днепра-1", или против "Александрии". При таких раскладах один балл преимущества - не такие уж и крохи.

"Заре" надо концентрироваться на защите третьей ступени. Очень хорошо для луганчан, что в двадцать четвёртом туре потеряли очки все конкуренты команды Скрипника - "Ворскла", "Колос" и "Десна". Шансы потеснить луганчан остались только у команды из Ковалевки, хотя и эти шансы только теоретические. Игорь Семйон

Что будет делать "Ингулец" без Ситчинавы?

В прошедшее воскресенье "Ингульцу" нужно было побеждать. Команда неважно смотрелась в последних матчах и продолжение неудовлетворительных результатов могло перерасти в вылет из УПЛ. Подопечные Лавриненко справились. Причем они непросто выиграли в своем любимом стиле. Они забили трижды, не пропустив при этом ни разу, добыв первую разгромную победу в элите.

Герой игры - Ника Ситчинава. И дело не только в его голе и голевой передаче. Грузинский нападающий в который раз успел доказать свою важность, выиграв большую часть верховых дуэлей, заработав на себе немало фолов. По сути, Ситчинава - главный козырь в колоде Лавриненко, который перекрывает часть недостатков команды. Возникает вопрос - а что будет дальше?

У Ники заканчивается контракт уже этим летом и никаких слухов о его пролонгации пока что нет. "Ингульцу" терять своего лучшего футболиста нельзя ни в коем случае, однако что сейчас может предложить клуб, дабы удержать Ситчинаву? Этот сезон команда вытягивает за счет старых ресурсов, но если не будет кадрового усиления, то дальше борьбы за выживание паровоз Поворознюка не уедет. Ника точно заслужил попробовать свои силы в более амбициозном проекте и свое место он отыщет. А что найдет без него "Ингулец"? Георгий Грошев

Пример "Львова" доказывает, что даже без топовых футболистов можно добиваться результата в УПЛ

Конечно, трансферная работа также важна. И проделал её за Бессмертного ещё Шумский, подобрав такое войско, которое способно сражаться за очки в каждом матче. У предыдущего наставника, возможно, и получилось бы сохранить место для клуба в Премьер-лиге, но не более. Результат пришёл при Бессмертном. И секрет кроется всего в одной составляющей.

При новом коуче наконец-то появилась дисциплина в обороне, которая приносит результат. Сыграли "на ноль" сзади и нашли свой момент впереди. Как показывает практика украинского футбола, в атаке шансы всегда будут. Хотя бы один. Не пользуются этим разве что "Мариуполь" и "Минай", которые пока не в состоянии довести своё наступление до гола. А "Львов" научился.

Сейчас пришло время задумываться, что будет в следующем сезоне. Сможет ли тренер убедить боссов избежать очередной кадровой перезагрузки? Когда-то во "Львове" мечтали о еврокубках. Вряд ли на сегодняшний день это реально, но хотя бы пободаться в стиле "Александрии" - вполне. Главное - понимать, куда двигаться и иметь стратегию, рассчитанную не только до следующего трансферного окна. Иначе "Львов" рискует остаться клубом из 90-х, которые перетряхивали обойму при каждой возможности и существовали просто ради существования. Александр Рыженко

"Десна" может играть агрессивно и без Тотовицкого

Спад "Десны" напрямую связывали с травмой и отсутствием из-за нее Андрея Тотовицкого. Поражения от "Миная" и "Львов" действительно отмечали, что черниговцам не хватает лидера, но матч с "Колос" показал, что можно агрессивно и изобретательно действовать в атаке без своего самого производительного игрока.

В первом тайме "Десна" показала мало содержательного футбола, но и "Колос", несмотря на забитый мяч, не феерил. Это была игра невысокого качества, но после перерыва прорвало. "Колос" забил во второй раз, "Десна" осталась в меньшинстве и как разозлилась. Классно вошел в матч Егор Картушов, Калитвинцев и Гуцуляк не боялись брать на себя инициативу, Безбородько боролся за мячи в лучших образцах Артема Беседина.

В прошлом году "Десну" много хвалили именно за качественное кадровое наполнение, за конкуренцию в составе, за наличие разноплановых футболистов. Матч против "Колоса" напомнил, что поспешно "Десну" лишили этой добродетели и назвали командой одного игрока. Игорь Семйон

Фото - СК "Днепр-1", ФК "Заря, ФК "Десна"