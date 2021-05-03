Пацаны костьми ложатся, бл*, а cудья игру убивает - защитник Мариуполя с матами в прямом эфире прокомментировал судейство

Вчера "Мариуполь" уступил дома "Львову" (1:2) в матче 24 тура чемпионата Украины. Поединок запомнился несколькими спорными решениями арбитра встречи Ярослава Козыка, которые в эфире ТК "Футбол" эмоционально прокомментировал защитник азовцев Дмитрий Сагуткин.

"Мы все видели, что мяч попал в руку, что неестественное положение. Он это видел и ничего. Нас сегодня боковой судья с главным просто задушили, нам не дают чистый пенальти, потом за руку не дает, убивает нам игру.

Пацаны костьми ложатся, бл*, а он игру убивает. Что это такое, бл*? Своими действиями он похоронил нас сегодня, бл*", - высказался Сагуткин.