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Пацаны костьми ложатся, бл*, а cудья игру убивает - защитник Мариуполя с матами в прямом эфире прокомментировал судейство
Никогда такого не было, и вот опять
fcmariupol.com
Вчера
"Мы все видели, что мяч попал в руку, что неестественное положение. Он это видел и ничего. Нас сегодня боковой судья с главным просто задушили, нам не дают чистый пенальти, потом за руку не дает, убивает нам игру.
Пацаны костьми ложатся, бл*, а он игру убивает. Что это такое, бл*? Своими действиями он похоронил нас сегодня, бл*", - высказался Сагуткин.
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