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Пацаны костьми ложатся, бл*, а cудья игру убивает - защитник Мариуполя с матами в прямом эфире прокомментировал судейство

Премьер-лига
(2 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Пацаны костьми ложатся, бл*, а cудья игру убивает - защитник Мариуполя с матами в прямом эфире прокомментировал судейство

fcmariupol.com

Новина українською

Вчера "Мариуполь" уступил дома "Львову" (1:2) в матче 24 тура чемпионата Украины. Поединок запомнился несколькими спорными решениями арбитра встречи Ярослава Козыка, которые в эфире ТК "Футбол" эмоционально прокомментировал защитник азовцев Дмитрий Сагуткин.

"Мы все видели, что мяч попал в руку, что неестественное положение. Он это видел и ничего. Нас сегодня боковой судья с главным просто задушили, нам не дают чистый пенальти, потом за руку не дает, убивает нам игру.

Пацаны костьми ложатся, бл*, а он игру убивает. Что это такое, бл*? Своими действиями он похоронил нас сегодня, бл*", - высказался Сагуткин.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Даниил Сагуткин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
03.05.2021 в 17:37
Гельзин показал пример.я думаю его гадо навечно отстранить от футбола
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0
-2
avatar
Stuntriding (Киев)
03.05.2021 в 17:26
ГаФ ГаФ ГаФА ну марш в будку, кости догрызатьшелуха подкротячья.
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+2
-1
Quizzz (Lviv)
03.05.2021 в 17:17
Недорозвинутий, гг.
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 17:01
Арендуполь не шкода. Команда без совісті і честі. Нехай вбивають.
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+5
-1
Dr. House (Поділля)
03.05.2021 в 16:50
А це той самой крисчанин Сагуткін у якого дві Родіни? Покидьок
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+6
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
03.05.2021 в 16:49
До чого ми дойшли.Два слова до купи без мата звязати не може.
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+5
-2
Dr. House (Поділля)
03.05.2021 в 16:52
Та це виродок лишнєхромосомний із Недоуполя...
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.05.2021 в 16:48
Чисто по-донецки...А шо ж вы, блъ, против своего хазяина костями не ложитесь? Ах, да, Хазяина запретила... А-ну, бегом в будку, и не гавкать!!!
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+7
-3


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