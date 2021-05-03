Бессмертный: Пока что руководство не вело переговоры о продолжении контракта

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Мариуполем" в 24-м туре УПЛ (2:1) .

"Рады победе. Игра была тяжелая и сложная. Играли против великолепной команды, которая очень организованная, играющая и молодая.

Выдержали натиск, предложили контригру. Содержанием игры я остался доволен. Вырвали победу. Это очень приятно. Это награда ребятам, которые играли 5 матч за 18 дней. Была тяжелая дорога, но они все равно выдержали.

Чувствуется, что ребята хотят учиться и играть. Они правильно выполняют задания, которые им даются перед игрой. Естественно, мы очень и очень рады результату.

В целом, если сказать, игра, может быть, была ничейная. Нам сегодня улыбнулась удача и этого тоже нельзя отрицать.

Игра рукой во втором голе? Сложно сказать. Я не рассмотрел. Не буду кривить душой, может быть, где-то и попало в руку. Не буду утверждать

Пока руководство не вело переговоры о продолжении контракта. Чувствуется, что руководство клуба с нами. И когда хорошо, и когда не хорошо. Они не усомнились в нас, несмотря на то, что в начале не ладилось. Оказали нам доверие. Когда у руководства такое отношение, то ты себя чувствуешь увереннее, — подытожил Бессмертный.