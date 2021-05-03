  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бессмертный: Пока что руководство не вело переговоры о продолжении контракта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бессмертный: Пока что руководство не вело переговоры о продолжении контракта

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер вытянул команду со дна и спас от вылета

Бессмертный: Пока что руководство не вело переговоры о продолжении контракта

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Мариуполем" в 24-м туре УПЛ (2:1).

"Рады победе. Игра была тяжелая и сложная. Играли против великолепной команды, которая очень организованная, играющая и молодая.

Выдержали натиск, предложили контригру. Содержанием игры я остался доволен. Вырвали победу. Это очень приятно. Это награда ребятам, которые играли 5 матч за 18 дней. Была тяжелая дорога, но они все равно выдержали.

Чувствуется, что ребята хотят учиться и играть. Они правильно выполняют задания, которые им даются перед игрой. Естественно, мы очень и очень рады результату.

В целом, если сказать, игра, может быть, была ничейная. Нам сегодня улыбнулась удача и этого тоже нельзя отрицать.

Игра рукой во втором голе? Сложно сказать. Я не рассмотрел. Не буду кривить душой, может быть, где-то и попало в руку. Не буду утверждать

Пока руководство не вело переговоры о продолжении контракта. Чувствуется, что руководство клуба с нами. И когда хорошо, и когда не хорошо. Они не усомнились в нас, несмотря на то, что в начале не ладилось. Оказали нам доверие. Когда у руководства такое отношение, то ты себя чувствуешь увереннее, — подытожил Бессмертный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Анатолий Бессмертный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...