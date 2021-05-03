Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бессмертный: Пока что руководство не вело переговоры о продолжении контракта
Тренер вытянул команду со дна и спас от вылета
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Рады победе. Игра была тяжелая и сложная. Играли против великолепной команды, которая очень организованная, играющая и молодая.
Выдержали натиск, предложили контригру. Содержанием игры я остался доволен. Вырвали победу. Это очень приятно. Это награда ребятам, которые играли 5 матч за 18 дней. Была тяжелая дорога, но они все равно выдержали.
Чувствуется, что ребята хотят учиться и играть. Они правильно выполняют задания, которые им даются перед игрой. Естественно, мы очень и очень рады результату.
В целом, если сказать, игра, может быть, была ничейная. Нам сегодня улыбнулась удача и этого тоже нельзя отрицать.
Игра рукой во втором голе? Сложно сказать. Я не рассмотрел. Не буду кривить душой, может быть, где-то и попало в руку. Не буду утверждать
Пока руководство не вело переговоры о продолжении контракта. Чувствуется, что руководство клуба с нами. И когда хорошо, и когда не хорошо. Они не усомнились в нас, несмотря на то, что в начале не ладилось. Оказали нам доверие. Когда у руководства такое отношение, то ты себя чувствуешь увереннее, — подытожил Бессмертный.
Популярное сейчас
- Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров
- Монзуль назначена на один из ключевых матчей 25-го тура УПЛ
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жажа назвал сильнейшего украинского футболиста и отметил сложного оппонента в УПЛ
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО