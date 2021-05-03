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Бенито: Я уверен, что Олимпик останется в УПЛ

Премьер-лига
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Осталось играть два тура

Бенито: Я уверен, что Олимпик останется в УПЛ

olimpik.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Бенито прокомментировал поражение своей команды от "Ингульца" (0:3) в матче 24-го тура УПЛ.

"Мы потеряли концентрацию… В начале матча у нас были отличные возможности, чтобы забить гол, но мы не смогли ими воспользоваться. Футбол не прощает такого отношения.

Искать виноватых в пропущенных голах мы не будем. У нас единый коллектив, и мы вместе пропускаем и забиваем голы. Нам не стоило позволять сопернику доставлять мяч до наших ворот, позволять пробивать. Это значит, что ошиблись все.

Каким был наш план на игру? Прежде всего наш план был – выиграть эту игру! Мы амбициозный коллектив, который хочет добиваться победы всегда. Лично мне очень хотелось помочь своей команде, выйдя на замену, переломить ход поединка за счет результативных действий: отдать голей пас или же самому забить.

Очень хотелось посвятить забитый гол моему другу Ибрагиму Каргбо, который получил тяжелую травму. Жаль, ничего не получилось.

Я уверен, что "Олимпик" останется в УПЛ. Впереди две игры против соперников, которые нам по силам. Тренерский штаб подготовит нас к этим матчам. Все будет хорошо", - сказал Бенито.

Отметим, что "Олимпик" занимает предпоследнее место в таблице, а разрыв с "Минаем", который занимает последнюю строчку, составляет три очка.

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В статье: Олимпик (Донецк) Ингулец (Петрово) Бенито
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Источник:
ФК Олимпик

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