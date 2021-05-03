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Борячук: Притула и Бойчук за первые голы будут проставляться. В Рухе такая традиция
Хорошая традиция
fcrukh.com
Нападающий "Руха" Андрей Борячук прокомментировал
"Секрет нашей победы в том, что играли до последнего. Мы понимали, что проигрываем, потому вышли на второй тайм только с мыслями о результате. Это был большой праздник, хотели подарить болельщикам эмоции и победу.
Неудачный результата в первом тайме? Мы не прессинговали как следует соперника, отошли на свою половину поля и ждали их там. А во втором тайме уже понимали, что нам нужно отыгрываться. Уверен, мы разберем наши ошибки и будем в дальнейшем стараться с первых минут играть первым номером.
После пропущенного гола понимали, что игра не закончена, поэтому нужно проявлять характер и выгрызать победу. Притула и Бойчук впервые отличились за "Рух" в УПЛ, будут проставляться в любом случае. У нас такая традиция в команде. Они что-то должны занести, но я не знаю, что это будет", - сказал Борячук.
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