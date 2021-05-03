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Бондарь о своей травме: Опустошение, Понимал, что будет шанс поехать на Евро

Премьер-лига
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Защитник горняков выбыл на три месяца и на Евро точно не попадет

Бондарь о своей травме: Опустошение, Понимал, что будет шанс поехать на Евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" рассказал о своей травме, из-за которой он выбыл на три месяца.

"Опустошение. Так как играл последние 3-4 матча за "Шахтер" и понимал, что, возможно, будет шанс поехать на Евро, доказать, что ты достоин и попасть в основную обойму людей, которые поедут туда защищать нашу страну. Наверное, больше всего из-за этого расстроился.

И то, что придется начинать сезон не со сборов, а с восстановления. Это тоже обидно", – сказал Бондарь.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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