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Бондарь о своей травме: Опустошение, Понимал, что будет шанс поехать на Евро
Защитник горняков выбыл на три месяца и на Евро точно не попадет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
"Опустошение. Так как играл последние 3-4 матча за "Шахтер" и понимал, что, возможно, будет шанс поехать на Евро, доказать, что ты достоин и попасть в основную обойму людей, которые поедут туда защищать нашу страну. Наверное, больше всего из-за этого расстроился.
И то, что придется начинать сезон не со сборов, а с восстановления. Это тоже обидно", – сказал Бондарь.
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