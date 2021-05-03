Бондарь о своей травме: Опустошение, Понимал, что будет шанс поехать на Евро

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" рассказал о своей травме, из-за которой он выбыл на три месяца.

"Опустошение. Так как играл последние 3-4 матча за "Шахтер" и понимал, что, возможно, будет шанс поехать на Евро, доказать, что ты достоин и попасть в основную обойму людей, которые поедут туда защищать нашу страну. Наверное, больше всего из-за этого расстроился.

И то, что придется начинать сезон не со сборов, а с восстановления. Это тоже обидно", – сказал Бондарь.