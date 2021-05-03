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Леоненко о матче Ворскла - Динамо: Бенефис у троих: мечты фотомоделей Альюна, Буяльского и Караваева

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение экспертов в студии

Леоненко о матче Ворскла - Динамо: Бенефис у троих: мечты фотомоделей Альюна, Буяльского и Караваева

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян над Ворсклой в 24-м туре УПЛ (5:1).

"Бенефис у троих: мечты фотомоделей Альюна, Буяльского и Караваева. На 32 минуте уже можно было свистеть в раздевалку, садиться в автобус и ехать на Киев. Я за 51 год впервые такое вижу, что команда создаёт, по сути, один момент, а забивает три мяча.

Один момент был у Родригеса и тот он не забил. Что касается пенальти, то я не знаю, что с таким судьей нужно сделать, но судить он, конечно, не должен", - высказался Леоненко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
03.05.2021 в 19:44
Витька снова просроченным пивасом ушатался
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