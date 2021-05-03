Олимпик уволил Калитвинцева

После поражения от "Ингульца" (0:3) руководством " Олимпика " принято решение расстаться с главным тренером команды Юрием Калитвинцевым.

Вместе с Юрием Николаевичем команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дяченко.

Имя нового главного тренера футболисты узнают уже завтра. Он будет представлен команде на утренней тренировке.

Напомним, что Калитвинцев проработал в "Олимпике" чуть более двух месяцев. За это время дончане провели 10 матчей в УПЛ, в которых потерпели 8 поражений, 1 раз сыграли вничью и добыли 1 победу.