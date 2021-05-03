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Олимпик уволил Калитвинцева

Премьер-лига
(7 голосов)

Тренер проработал с командой недолго

Олимпик уволил Калитвинцева

olimpik.com.ua

После поражения от "Ингульца" (0:3) руководством "Олимпика" принято решение расстаться с главным тренером команды Юрием Калитвинцевым.

Вместе с Юрием Николаевичем команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дяченко.

Имя нового главного тренера футболисты узнают уже завтра. Он будет представлен команде на утренней тренировке.

Напомним, что Калитвинцев проработал в "Олимпике" чуть более двух месяцев. За это время дончане провели 10 матчей в УПЛ, в которых потерпели 8 поражений, 1 раз сыграли вничью и добыли 1 победу.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (5)
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sergkir
03.05.2021 в 20:04
Санжар Ваш выход!
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
03.05.2021 в 19:47
Не розумію суті його призначення. Климовський був дуже хорошим тренером, який зараз ставить симпатичний футбол Ниві з Тернополя.
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+4
0
absurdlight (Kiev)
03.05.2021 в 19:32
Конспекты не сработали.
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+3
0
simply_the_best (Львов)
03.05.2021 в 19:58
А когда они сработали и где?)
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0
0
янковский ян (Запорожье)
03.05.2021 в 19:24
Ну если смотреть по результату то согласен.
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+3
0


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