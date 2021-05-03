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Цыганык: Де Дзерби будет в Шахтере - контракт на 2 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Все сватают в Шахтер итальянца

Цыганык: Де Дзерби будет в Шахтере - контракт на 2 года

GETTY IMAGES

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, кто возглавит "Шахтер" по окончанию текущего сезона.

"Де Дзерби будет в "Шахтере". Скорее всего, ничего такого произойти не может, чтобы де Дзерби не приехал и не подписал контракт. Контракт непродолжительный - на 2 года. Вместе с Де Дзерби должны приехать несколько его помощников. Кроме того, сейчас идут переговоры о том, чтобы несколько футболистов, которых хочет Де Дзерби, пополнили ряды "Шахтера". И это не только из той команды, которую сейчас тренирует итальянец.

Думаю, что в ближайшее время Де Дзерби будет объявлен главным тренером "Шахтера".

Он попросил довольно серьезные деньги на весь свой штаб.

Кто стал инициатором этой истории? Ну мы понимаем, что сейчас Дарио Срна выходит на первый план. Когда он выступал в "Кальяри", то уже готовился к функционерской работе. Я думаю, что Срна стал инициатором того, чтобы пригласить Де Дзерби в "Шахтер", - сказал Цыганык.

Напомним, что контракт Луиша Каштру, который работал с "Шахтером" последние два года, заканчивается в конце сезона, также как и контракт Де Дзерби с "Сассуоло".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Водитель трамвая (Бухарест)
03.05.2021 в 20:05
Не помню случая, чтобы Цыгавнюк хоть раз угадал с новостью!
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scorpius (Ck)
03.05.2021 в 19:53
Ну раз Цыганык подтвердил, то инфа верная
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