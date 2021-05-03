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Цыганык: Де Дзерби будет в Шахтере - контракт на 2 года
Все сватают в Шахтер итальянца
GETTY IMAGES
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, кто возглавит "
"Де Дзерби будет в "Шахтере". Скорее всего, ничего такого произойти не может, чтобы де Дзерби не приехал и не подписал контракт. Контракт непродолжительный - на 2 года. Вместе с Де Дзерби должны приехать несколько его помощников. Кроме того, сейчас идут переговоры о том, чтобы несколько футболистов, которых хочет Де Дзерби, пополнили ряды "Шахтера". И это не только из той команды, которую сейчас тренирует итальянец.
Думаю, что в ближайшее время Де Дзерби будет объявлен главным тренером "Шахтера".
Он попросил довольно серьезные деньги на весь свой штаб.
Кто стал инициатором этой истории? Ну мы понимаем, что сейчас Дарио Срна выходит на первый план. Когда он выступал в "Кальяри", то уже готовился к функционерской работе. Я думаю, что Срна стал инициатором того, чтобы пригласить Де Дзерби в "Шахтер", - сказал Цыганык.
Напомним, что контракт Луиша Каштру, который работал с "Шахтером" последние два года, заканчивается в конце сезона, также как и контракт Де Дзерби с "Сассуоло".
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