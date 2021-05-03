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Журналист: Луческу останется в Динамо. Его главный мотив - доказать успешность в ЛЧ
Тренер не планирует уходить этим летом
fcdynamo.kiev.ua
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер "
"Я могу вам гарантировать на 99,999%, что Луческу останется в "Динамо" на следующий сезон! Во-первых, у него контракт, во-вторых - Луческу, по моему мнению, достаточно опытный человек, который понимает, что изменение направления у главного соперника будет связан с определенными потрясениями.
Сейчас у румынского тренера есть хорошая и сбалансированная команда, которая может спокойно готовиться к Лиге чемпионов. Старт киевлян в этих соревнованиях только в сентябре. Вы представьте, что запас у "Динамо" перед "Шахтером" примерно 1,5 месяца. Первые туры команда Луческу сыграет где-то на эмоциях, а большим образом динамовцы будут готовиться к Лиге чемпионов. У Луческу есть амбиции доказать не только себе, но и всем, что он и в Европе может быть достаточно успешным. И это будет главным мотивом для него.
Сейчас попробовать искать себе где-то место (несмотря на его возраст, а делать акцент на опыт), а у него будут предложения где из Турции, Румынии... Но сейчас для него основной вызов - Лига чемпионов. Поэтому он будет работать здесь дальше, потому что он видит потенциал в этой команде, в этих футболистах", - сказал Цыганык.
Напомним, что контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2022 года, однако некоторые источники в последнее время начали писать, что тренер может покинуть клуб на мажорной ноте по окончании текущего сезона.
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