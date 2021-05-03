Источник: Заря летом может потерять четырех игроков основы

" Заря " летом может потерять сразу четырех футболистов основы.

Как сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, речь идет о голкипере Николе Василе, защитнике Джоеле Абу Ханне и хавбеках Владлене Юрченко и Дмитрии Иванисене.

Как сообщает источник, Васил уже имеет договоренность с немецким "Санкт-Паули", а Абу Ханна якобы уже подписал предварительный контракт с польской "Легией".

Также в Польшу как свободные агенты могут переехать и Юрченко с Иванисеней, при этом последний еще имеет предложения из Турции и Испании.

Напомним, что у всех четверых игроков контракт заканчивается по окончанию сезона, то есть летом они могут уйти на правах свободных агентов.