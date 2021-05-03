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Источник: Заря летом может потерять четырех игроков основы

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб так и не смог убедить игроков подписать новые контракты

Источник: Заря летом может потерять четырех игроков основы

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" летом может потерять сразу четырех футболистов основы.

Как сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, речь идет о голкипере Николе Василе, защитнике Джоеле Абу Ханне и хавбеках Владлене Юрченко и Дмитрии Иванисене.

Как сообщает источник, Васил уже имеет договоренность с немецким "Санкт-Паули", а Абу Ханна якобы уже подписал предварительный контракт с польской "Легией".

Также в Польшу как свободные агенты могут переехать и Юрченко с Иванисеней, при этом последний еще имеет предложения из Турции и Испании.

Напомним, что у всех четверых игроков контракт заканчивается по окончанию сезона, то есть летом они могут уйти на правах свободных агентов.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Дмитрий Иванисеня Джоель Абу Ханна Никола Василь Игорь Бурбас
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 21:57
Вон даже глубокий патриот сборной свалить хочет, что про остальных говорить?
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
03.05.2021 в 21:23
Дауны
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0
-4
sergkir
03.05.2021 в 21:22
Видать с финансами совсем туго в Заре
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+2
-1


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